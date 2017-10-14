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    Скандальная акция "Самоопределение для Закарпатья" в Будапеште

    Тема:

    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии (224)

    (обновлено: )13820
    Акция за самоопределение Закарпатья в Будапеште
    Акция за самоопределение Закарпатья в Будапеште
    Акция за самоопределение Закарпатья в Будапеште
    Акция за самоопределение Закарпатья в Будапеште
    В Будапеште прошла акция Самоопределение для Закарпатья
    В Будапеште прошла акция Самоопределение для Закарпатья
    Акция за самоопределение Закарпатья в Будапеште
    Акция за самоопределение Закарпатья в Будапеште
    Акция за самоопределение Закарпатья в Будапеште
    Акция за самоопределение Закарпатья в Будапеште
    Акция за "самоопределение" Закарпатья в Будапеште
    Facebook Kristina Zelenyuk
    Акция за самоопределение Закарпатья в Будапеште
    Акция за "самоопределение" Закарпатья в Будапеште
    Facebook Kristina Zelenyuk
    Акция за самоопределение Закарпатья в Будапеште
    Акция за "самоопределение" Закарпатья в Будапеште
    Facebook Kristina Zelenyuk
    Акция за самоопределение Закарпатья в Будапеште
    Акция за "самоопределение" Закарпатья в Будапеште
    Facebook Kristina Zelenyuk
    В Будапеште прошла акция Самоопределение для Закарпатья
    В Будапеште прошла акция "Самоопределение для Закарпатья"
    facebook.com/permalink
    В Будапеште прошла акция Самоопределение для Закарпатья
    В Будапеште прошла акция "Самоопределение для Закарпатья"
    facebook.com/permalink
    Акция за самоопределение Закарпатья в Будапеште
    Акция за "самоопределение" Закарпатья в Будапеште
    LIGA.net
    Акция за самоопределение Закарпатья в Будапеште
    Акция за "самоопределение" Закарпатья в Будапеште
    LIGA.net
    Акция за самоопределение Закарпатья в Будапеште
    Акция за "самоопределение" Закарпатья в Будапеште
    LIGA.net

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    Акция за "самоопределение" Закарпатья в Будапеште

    В пятницу вечером, 13 октября, под стенами посольства Украины в столице Венгрии Будапеште прошла акция "Самоопределение для Закарпатья", в которой приняли участие около 150 человек, в основном старшего возраста.

    Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп сообщила, что малочисленная акция под украинским посольством в Будапеште состоялась, несмотря на протест МИД Украины. 

    Глава МИД Венгрии П. Сиярто. Архивное фото
    Валерий Мельников | Перейти в фотобанк
    Закон об образовании: Венгрия пошла в "наступление"

    Верховная Рада 5 сентября одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. Закон вступил в силу 28 сентября.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече с представителями венгерской диаспоры в Ужгороде заявил, что Будапешт инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за нового закона об образовании. По его словам, закон нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поскольку, считает венгерский дипломат, лишает национальные меньшинства права учиться на родном языке, что якобы приведет к ухудшению положения венгров и других нацменьшинств, проживающих в Украине.

    Читайте также — Порошенко в ПАСЕ. Европейская гастроль гаранта не задалась

    Напомним, ПАСЕ большинством голосов в четверг, 12 октября, приняла резолюцию, в которой отметила, что новый украинский закон об образовании не обеспечивает надлежащего баланса между официальным языком и языками национальных меньшинств. В Украине резолюцию раскритиковали, отметив, что она не предполагает правовых последствий, а также не учитывает аргументы Киева.

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