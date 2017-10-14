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    Матиос: 150 км границы Украины с Венгрией - в частной собственности

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    По словам главного военного прокурора, 150-километровый участок границы с Венгрией в Закарпатской области фактически находится в частных руках, а пограничники не имеют полноценного доступа к нему.
    Анатолий Матиос
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. Около 150 километров украинской границы с Венгрией являются частными и представляют собой обычные земельные участки, заявил главный военный прокурор — заместитель генерального прокурора Украины Анатолий Матиос.

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    По его словам, участок границы с Венгрией на Закарпатье фактически находится в частных руках, а пограничники не имеют полноценного доступа к нему.

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    "Так, фактически 150 км — это земельные участки, 2 га поселковый совет наделила местных жителей. После этого они были аккумулированы в отдельно взятых руках, выстроенная коммуникация и там кластеры вообще "гуляйполивських" времен. Когда барон, говорят у цыган, кто говорит староста или старше на территории руководит центром этих людей, которые восторженно смотрят на руку "дающую", — заявил Матиос в эфире телеканала "112 Украина".

    Прокурор намерен доложить о сложившейся ситуации генпрокурору Юрию Луценко. "Я настаиваю, мне поручил генпрокурор, я завтра буду докладывать ему эту ситуацию. Я считаю, что так не может быть, так не может продолжаться", — рассказал Матиос.

    В пятницу вечером, 13 октября, под стенами посольства Украины в столице Венгрии Будапеште прошла акция "Самоопределение для Закарпатья", в которой приняли участие около сотни человек. Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп сообщила, что малочисленная акция под украинским посольством в Будапеште состоялась, несмотря на протест МИД Украины. 

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