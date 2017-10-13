В Минфине озвучили сроки получения очередного транша МВФ

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Получение Украиной очередного транша Международного валютного фонда (МВФ) в рамках программы финпомощи до конца 2017 года вполне реалистично, заявил глава Минфина Александр Данилюк, выступая в Атлантическом Совете в Вашингтоне.

"Получение транша до конца года реалистично", — сказал он. И добавил, что в парламенте и правительстве сейчас проходит процесс имплементации двух важнейших реформ: в области антикоррупционной деятельности, приватизации. Пенсионная реформа тоже была утверждена недавно.

Именно эти реформы были ключевыми требованиями в программе МВФ, подчеркнул он. Поэтому он считает, что у фонда нет особых причин останавливать выдачу очередного транша.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В сентябре 2016 года фонд перевел третий транш кредита Украине на сумму 1 миллиард долларов. В 2017 году Украина пока получила только один транш в 1 миллиард долларов. Он поступил в апреле.

Киев рассчитывает получить пятый транш в 1,9 миллиарда долларов, однако сроки его получения пока не известны, так как зависят от принятия Киевом ряда решений в рамках выполнения программы. Минфин надеется на два транша, размер которых будет обсуждаться с МВФ.