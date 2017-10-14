Украина отмечает День защитника. Программа празднования

КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. В Украине в субботу, 14 октября, отметят День защитника. В Киеве по случаю праздника состоятся сразу несколько концертов, а также ряд патриотических спортивно-массовых мероприятий.

Кроме того, украинские националисты в этот день планируют провести в Киеве ставший традиционным для них марш по случаю 75-ой годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА).

Представители Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) ранее заявили, что опасаются провокаций со стороны активистов против Киево-Печерской лавры. Правоохранительные органы пообещали не допустить нарушений общественного порядка.

Ранее День защитника Отечества отмечался в Украине 23 февраля — праздник пришел на смену Дню Советской армии, который в этот день отмечали на всей территории СССР. Однако в 2014 году президент Украины Петр Порошенко учредил новый праздник – День защитника Украины, который празднуется 14 октября. Одновременно был упразднен президентский указ Леонида Кучмы от 1999 года, по которому в стране 23 февраля отмечался День защитника Отечества.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины и других военизированных формирований, которых в первую очередь касается День защитника, получили поздравления от руководства государства еще накануне, в пятницу. В частности, президент Украины в торжественной атмосфере вручил ряду военнослужащих государственные награды. При этом Порошенко назвал День защитника самым уважаемым праздником в Украине.

Праздничные мероприятия продолжатся в субботу в Киеве. Торжества начнутся утром на Софийской площади в центре столицы принятием военной присяги лицеистами Киевского военного института имени Ивана Богуна.

На Певчем поле в центре Киева утром также начнется фестиваль Veterano Service, на котором все желающие смогут ознакомиться с малым бизнесом украинских участников АТО в Донбассе. В частности, гости фестиваля смогут купить себе вышиванки, попробовать кофе и мясные деликатесы, которые производят бывшие военные.

Начиная с обеда и до вечера, киевлян и гостей столицы будут развлекать артисты на концерте, который пройдет под эгидой городской мэрии на Крещатике.

Также запланировано проведение ряда спортивно-массовых мероприятий. В частности, общественная организация "Всеукраинское объединение "Ветераны за Украину" проведет на Трухановом острове на Днепре спортивные соревнования Military camp среди бывших участников военной операции в Донбассе. Общественный союз "Центр национально-патриотического воспитания" организует в парке "Победа" в одном из спальных районов Киева спортивно-патриотическую игру для молодежи "Казак-квест".

Киевляне и гости столицы смогут покататься по Киеву на ретропоезде, который в 13.49 отправится в путешествие вокруг Киева с центрального железнодорожного вокзала столицы. В состав поезда будут включены комфортабельные вагоны с мягкими местами для сидения и вагон-ресторан.

Кроме нового праздника Дня защитника, в Украине 14 октября традиционно отмечаются церковный праздник Покров и День украинского казачества. Также этот день считается датой основания УПА.

В этом году дату создания УПА проукраинские силы планируют отметить масштабной акцией под названием "Марш славы". Участие в марше примут сторонники политической партии "Национальный корпус" (создана на базе спецбатальона "Азов"), "ВО "Свободы" и организации "Правый сектор".

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По данным организаторов, в акции запланировано участие 20 тысяч человек. Сбор участников шествия назначен на 16.00 возле памятника Тарасу Шевченко на улице Владимирской. После этого активисты пройдут шествием по маршруту улица Крещатик — Майдану Незалежности – Контрактовая площадь. По завершении марша состоится праздничный концерт.