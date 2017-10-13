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    Общество

    Мэр объявил школы Хмельницкого свободными от русского языка

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    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии (217)

    (обновлено: )10006
    По словам мэра Хмельницкого, с понедельника в городе "нет ни одной школы и класса, где бы изучался русский язык"". Далее, как сообщил Симчишин, "мы беремся за факультативы".
    Александр Симчишин. Архивное фото
    glavcom.ua

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Мэр Хмельницкого от ВО "Свобода" Александр Симчишин заявил, что в городских школах не будут изучать русский язык.

    "С понедельника текущей недели в Хмельницком больше нет ни одной школы и класса, где бы изучался русский язык", – сообщает пресс-служба политсилы.

    Симчишин также добавил, что "далее мы беремся за факультативы".

    Закон Украины
    Сайт президента Украины
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    "Прошу понимания и поддержки, потому что мгновенно исправить ситуацию невозможно", – заключил городской голова.

    В конце сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине.

    Глава МИД Украины Павел Климкин в конце сентября запросил мнение Венецианской комиссии — консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы по данному документу.

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