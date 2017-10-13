Мэр объявил школы Хмельницкого свободными от русского языка

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Мэр Хмельницкого от ВО "Свобода" Александр Симчишин заявил, что в городских школах не будут изучать русский язык.

"С понедельника текущей недели в Хмельницком больше нет ни одной школы и класса, где бы изучался русский язык", – сообщает пресс-служба политсилы.

Симчишин также добавил, что "далее мы беремся за факультативы".

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"Прошу понимания и поддержки, потому что мгновенно исправить ситуацию невозможно", – заключил городской голова.

В конце сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине.

Глава МИД Украины Павел Климкин в конце сентября запросил мнение Венецианской комиссии — консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы по данному документу.