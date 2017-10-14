Тимошенко идет на выборы президента: я больше никому не доверю это дело

КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. Лидер парламентской фракции "Батькивщина", экс-премьер-министр Юля Тимошенко намерена баллотироваться на пост президента Украины на следующих выборах.

"Я буду баллотироваться на пост президента. Мы будем побеждать ради того, чтобы страну поставить на ноги", — заявила Тимошенко в эфире телеканала NewsOne.

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При этом она отметила, что ранее уже поддерживала Виктора Ющенко на посту президента и Арсения Яценюка на посту премьер-министра, "но это ни к чему не привело".

"Я больше никому не доверю это дело", — подчеркнула нардеп.

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Ранее сообщалось, что Мостиский районный суд Львовской области 2 ноября рассмотрит дело о привлечении лидера партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" Юлии Тимошенко к административной ответственности за незаконное пересечение границы вместе с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.