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    Тимошенко идет на выборы президента: я больше никому не доверю это дело

    (обновлено: )24
    Лидер наименьшей фракции в парламенте и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко подтвердила, что будет баллотироваться в президенты Украины на ближайших выборах, который должны состоятся в 2019 году.
    Юлия Тимошенко в генеральском наряде. Архивное фото
    @Batkivshchyna

    КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. Лидер парламентской фракции "Батькивщина", экс-премьер-министр Юля Тимошенко намерена баллотироваться на пост президента Украины на следующих выборах.

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    president.gov.ua
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    "Я буду баллотироваться на пост президента. Мы будем побеждать ради того, чтобы  страну поставить на ноги", — заявила Тимошенко в эфире телеканала NewsOne.

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    При этом она отметила, что ранее уже поддерживала Виктора Ющенко на посту президента и Арсения Яценюка на посту премьер-министра, "но это ни к чему не привело".

    "Я больше никому не доверю это дело", — подчеркнула нардеп.

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    Ранее сообщалось, что Мостиский районный суд Львовской области 2 ноября рассмотрит дело о привлечении лидера партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" Юлии Тимошенко к административной ответственности за незаконное пересечение границы вместе с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

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