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    Политика

    Тимошенко заболела серьезной вирусной инфекцией

    (обновлено: )79710
    Как сообщила пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока в Facebook, Юлия Тимошенко находится на больничном в связи с серьезной вирусной инфекцией. Депутат также не примет участие в полумарафоне.
    У Тимошенко новая прическа
    ba.org.ua

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Руководитель "Батькивщины" Юлия Тимошенко сегодня не присутствовала на заседании Верховной Рады, на котором хотели принять важнейший закон о Донбассе, из-за сильной вирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока в Facebook.

    Пост Марины Сороки
    "Заместитель руководителя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев рассказал сегодня в Раде журналистам, что Юлия Тимошенко находится на больничном в связи с серьезной вирусной инфекцией. Жаль, но из-за болезни участие Юлии Тимошенко в полумарафоне откладывается, ибо с вирусной инфекцией нельзя шутить. Представляю, какой шум сейчас поднимут различные провластные тролли, боты и глашатаи Банковой. Но напомню им, что каждый живой человек может заболеть и они — не исключение. Желаю Юлии Владимировне быстрее выздороветь и восстановить здоровье, потому что это сейчас — самое главное", — заявила Сорока.

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    Напомним, несколько дней назад в сети появилось видео, где Тимошенко пробежала перед журналистами 12 км.

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