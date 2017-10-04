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    В центре Одессы совершено покушение на соратника Тимошенко

    (обновлено: )62231
    По данным местного издания, Олег Радковский получил три огнестрельных ранения на выходе из ресторана. Он ранен в ногу, руку и поясницу. Его жизни ничего не угрожает.
    На месте покушения на Олега Радковского в центре Одессы, 4 октября 2017
    Думская.net

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. В центре Одессы произошло покушение на первого заместителя главы Одесского облсовета, предпринимателя и бывшего народного депутата от "Батькивщины" Олега Радковского, сообщает "Думская".

    "Соратник Юлии Тимошенко получил три огнестрельных ранения на Греческой, 5, выходя из рыбного ресторана", — говорится в сообщении.

    Думская.net
    Олег Радковский. Архивное фото

    По предварительным данным, в Радковского стреляли из малокалиберной винтовки.

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    "Чиновник ранен в ногу, руку и поясницу. Его жизни ничего не угрожает", — сообщает издание.

    Думская.net
    На месте покушения на Олега Радковского в центре Одессы, 4 октября 2017

    В конце августа Служба безопасности Украины сообщила, что по факту покушения на президента Петра Порошенко расследуются два уголовных производства. 

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