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    Политика

    Тимошенко пришла в Раду в "генеральском" наряде

    (обновлено: )20820
    Как отмечается, на заседании Согласительного совета лидеров парламентских фракций и комитетов Юлия Тимошенко появилась в необычном синем пиджаке.
    Тимошенко пришла в Раду в генеральском наряде
    @Batkivshchyna

    КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко появилась на встрече с традиционной прической и в в необычном синем пиджаке. Соответствующие фото опубликовала пресс-служба политической силы в Twitter.

    Так, на заседании Согласительного совета лидеров парламентских фракций и комитетов Тимошенко появилась в необычном синем пиджаке.

    "Похоже на то, что одежда для Тимошенко выполнена под старинный французский стиль военных пиджаков французской армии 1808-1815 годов", – отмечает ТСН.

    Напомним, Тимошенко вновь поменяла имидж, вернувшись к распущенным волосам.

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