Тимошенко пришла в Раду в "генеральском" наряде

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко появилась на встрече с традиционной прической и в в необычном синем пиджаке. Соответствующие фото опубликовала пресс-служба политической силы в Twitter.

Так, на заседании Согласительного совета лидеров парламентских фракций и комитетов Тимошенко появилась в необычном синем пиджаке.

"Похоже на то, что одежда для Тимошенко выполнена под старинный французский стиль военных пиджаков французской армии 1808-1815 годов", – отмечает ТСН.

Напомним, Тимошенко вновь поменяла имидж, вернувшись к распущенным волосам.