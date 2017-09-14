Тимошенко снова удивила новой прической

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. В новом имидже лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко появилась на встрече с руководителем программы Европарламента.

ba.org.ua У Тимошенко новая прическа

Отметим, что Тимошенко то заплетает, то расплетает свою фирменную косу. В этот раз она не только распустила и выпрямила волосы, но также подчеркнула свою серьезность и решительность с помощью строгих очков. Также в новой прическе важный аспект играет длина волос.

Напомним, в феврале Тимошенко также расплетала косу, которая обвивается вокруг ее головы.