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    Политика

    Тимошенко снова удивила новой прической

    (обновлено: )125851
    Лидер "Батькивщины" не только распустила и выпрямила волосы, но также подчеркнула свою серьезность и решительность с помощью строгих очков. Также в новой прическе важный аспект играет длина волос.
    У Тимошенко новая прическа
    ba.org.ua

    КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. В новом имидже лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко появилась на встрече с руководителем программы Европарламента.

    ba.org.ua
    У Тимошенко новая прическа

    Отметим, что Тимошенко то заплетает, то расплетает свою фирменную косу. В этот раз она не только распустила и выпрямила волосы, но также подчеркнула свою серьезность и решительность с помощью строгих очков. Также в новой прическе важный аспект играет длина волос.

    Напомним, в феврале Тимошенко также расплетала косу, которая обвивается вокруг ее головы.

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