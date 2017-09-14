наверх
14.09.201700:55
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Тимошенко подаст в НАБУ заявление по "коррупционной модели" Порошенко

    (обновлено: )3
    По словам лидера парламентской фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко, "президент берет российский сжиженный газ через свои подставные компании и монопольно продает его в Украине".

    КЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Экс-премьер-министр и глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко намерена обратиться в полицию и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с заявлением против президента Петра Порошенко.

    Директор НТЦ Психея Геннадий Рябцев
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Вернуть сжиженный газ по 11 гривен можно, но для этого нужно...

    По ее словам, расследование журналистов установило, что компании, близкие к главе государства, "сегодня монополизировали рынок российского сжиженного газа" и "поставляют его в Украину", принося доход лично Порошенко. 

    Смотрите также: Тимошенко во время прямого эфира вручили "Политический Оскар"

    "Весь мир применяет демократические санкции против России, а президент берет российский сжиженный газ через свои подставные компании и монопольно продает его в Украине, периодически устанавливая пиковые цены, чтобы обобрать тех, кто покупает этот газ, в том числе и для автомобильного транспорта", — заявила Тимошенко в эфире телеканала NewsOne.

    В связи с этим она заявила, что хочет принести эти журналистские расследования в качестве заявления о преступлении в полицию и в НАБУ. А также посмотреть, как эти органы расследуют "эту одну из тысяч коррупционных моделей, которые ведет Порошенко". 

    Читайте также: Переобулись в воздухе. Политики-хамелеоны Украины, откуда они берутся?

    "Когда президент торгует на крови, то это по нему нужно открывать уголовные производства", — подытожила Тимошенко. 

    Напомним, в конце августа премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал диверсией резкое подорожание в стране сжиженного газа.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Встреча Саакашвили и мероприятия в Черновцах.
      Саакашвили "окопался" во Львове: скандал продолжается
      Пограничники Украины. Архивное фото
      Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
      Александр Вилкул об образовании. Видео
      Реформа образования: необратимые последствия
      100 долларовая купюра
      Бюджет-2018 и будущее гривны