Тимошенко подаст в НАБУ заявление по "коррупционной модели" Порошенко

КЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Экс-премьер-министр и глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко намерена обратиться в полицию и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с заявлением против президента Петра Порошенко.

По ее словам, расследование журналистов установило, что компании, близкие к главе государства, "сегодня монополизировали рынок российского сжиженного газа" и "поставляют его в Украину", принося доход лично Порошенко.

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"Весь мир применяет демократические санкции против России, а президент берет российский сжиженный газ через свои подставные компании и монопольно продает его в Украине, периодически устанавливая пиковые цены, чтобы обобрать тех, кто покупает этот газ, в том числе и для автомобильного транспорта", — заявила Тимошенко в эфире телеканала NewsOne.

В связи с этим она заявила, что хочет принести эти журналистские расследования в качестве заявления о преступлении в полицию и в НАБУ. А также посмотреть, как эти органы расследуют "эту одну из тысяч коррупционных моделей, которые ведет Порошенко".

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"Когда президент торгует на крови, то это по нему нужно открывать уголовные производства", — подытожила Тимошенко.

Напомним, в конце августа премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал диверсией резкое подорожание в стране сжиженного газа.