Тимошенко и Саакашвили обречены работать вместе - Охотин

JANEK SKARZYNSKI / AFP

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Преступлением и нарушением конституционного принципа неприкосновенности государственной границы назвал президент Петр Порошенко массовый прорыв западной границы Михаилом Саакашвили и его сторонниками. По мнению главы государства, этот инцидент требует правовых, а не политических оценок.

Также партия "Народный фронт" распространила заявление, в котором требует от правоохранительных органов немедленного привлечения к уголовной ответственности всех лиц, причастных к незаконному пересечению государственной границы 10 сентября на пункте пропуска "Шегини". А Радикальная партия Олега Ляшко призывает провести внеочередное заседание парламента из-за ситуации с прорывом Саакашвили в Украину.

Должны ли нести ответственность организаторы прорыва государственной границы, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политический аналитик Петр Охотин.

(текст публикуется на языке оригинала)

У ситуації скандального повернення Саакашвілі в Україну, хто виграв, а хто програв? Адже Саакашвілі обіцяв повернутися і зробив це, а влада запевняла у зворотному?

— Насправді ситуація перебуває зараз в дуже гострому конфлікті, і якщо ми підійдемо до її витоків, то передусім у витоків цієї проблеми стоїть центральна влада. Власне, ми спостерігали весь час таку якусь половинчастість рішень. Це виглядало досить кумедно, коли "Інтерсіті" не міг приїхати, коли КПП було заміновано. Відповідно, якби Порошенко відразу зайняв чітку позицію або пустити Саакашвілі, або не пускати його, то, можливо, зараз би ми не розглядали цю ситуацію саме в такому ключі.

Ви маєте на увазі, що в публічній площині влада зняла з себе якусь частину відповідальності?

— Я б сказав, що всі, хто мали би взяти відповідальність, зняли її з себе. Сьогодні міністр Омелян дав коментар про те, що не він відповідає за "Укрзалізницю", що, в принципі, є правдою. Власне, Аваков теж виступив в ролі такого собі миротворця, який ніби попередив про те, щоби не чинити радикальних дій, а сам Петро Олексійович дав коментар вже постфактум. Власне, сама ситуація досить кумедна, тому що Порошенко давав свій коментар по ситуації перед тим, як надати слово по медичній реформі Марії Гайдар, яка свого часу також була соратницею Саакашвілі.

Як ви розцінюєте депутатський супровід Саакашвілі представниками "Батьківщини" та "Самопомічі"? Нові політичні союзники демонструють єдність та гуртуються навколо нового політичного лідера Саакашвілі?

— Ситуація навколо позбавлення громадянства Саакашвілі об’єднала, здавалось би, непримиримих союзників. Їх єднає опозиція до Петра Порошенка і фактично відсутність впливу на значні медіаресурси країни. В принципі, через цей прорив вони заслужили на увагу ЗМІ і таким чином можуть говорити про порядок денний. Тому дуже цікаво дивитись на те, що Тимошенко, Саакашвілі і Садовий, що примкнув до них, будуть робити в політиці, тому що, за логікою, вони б мали радикалізувати ситуацію.

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Ви вважаєте, що принаймні на публіці вони об’єднаються і спробують щось робити в одному напрямку?

— Уже сьогодні що Тимошенко, що Саакашвілі оголосили про те, що вони будуть проводити консультації щодо об’єднання своїх дій. Я б сказав, що після вчорашньої акції їм нічого не залишається крім того, щоб бути разом, інакше вони можуть бути ті, хто є депутатами, позбавлені громадянства, а ті, хто не є депутатами, можуть стати об’єктами інших дій. Складність цієї ситуації в тому, що ні опозиція, ні Порошенко наразі не є однозначно правими, тому що, дійсно, кордон є фактично недоторканним, і той знак, що вчора було його порвано, є досить негативним знаком як для громадян, так і для співробітників прикордонних сил, тому що вони зараз не впевнені, що варто виконувати накази, які видає центральна влада.

Варто було його пустити в країну, а тут уже в судовому порядку розбиратись?

— Я теж вважаю, що це досягнення, що вчора не було жертв зі сторони мітингувальників. По постраждалих прикордонниках має бути проведене службове розслідування, але є великою перемогою, що вчора не було такої масової бійки, і Саакашвілі не отримав такої помилки влади, на якій міг би роздувати значно більші медіаприводи.

Додаємо пана Наливайченка до прізвищ соратників?

— Пан Наливайченко давно є вже ситуативним союзником Юлії Володимирівни.

Як ви гадаєте, якою була би реакція Валентина Наливайченка на безчинства на кордоні, якби він був в статусі чинного голови СБУ, а не колишнього?

— Я дуже сподіваюсь, що якби конфігурація влади була такою, як ми зараз уявляємо в цій умовній речі, то, швидше за все, було б взагалі не допущено ситуацію навколо Саакашвілі, тому що ситуація навколо його громадянства від початку була політичною. Ы в даному випадку сам Петро Порошенко його привів в Україну і згодом, коли політична ситуація змінилась, Саакашвілі програв вибори в Грузії, то, відповідно, Порошенко його позбувся. Це, можливо, був політично виправданий крок, але це був дуже цинічний крок.

Яке політичне майбутнє чекає на політиків, які на словах декларують захист державності, а фактично дестабілізують ситуацію в країні, йдеться про силовий прорив держкордону за участі нардепів?

— В чому і складність цієї ситуації, що всі сторони конфлікту по-своєму мають рацію, і Саакашвілі та ті, хто його підтримував, вони фактично боролись проти монополії влади, яка зараз встановлюється.

Нехай закон виконує хтось інший, а депутати, якщо їм незручно, не будуть його виконувати?

— Насправді будь-які громадянські протиріччя, зокрема, ті, які закінчуються революціями, вони виходять через конфлікти різних організованих груп, і зараз ми бачимо, що цей конфлікт наростає. Я дуже сподіваюсь, що влада зараз всіляко намагатиметься мирно розслідувати те, що відбулось вчора, а головне зараз – забезпечити безпеку самого Саакашвілі, тому що припускають, що у завданні йому фізичної шкоди можуть бути зацікавлені, зокрема, російські спецслужби для подальшої дестабілізації ситуації.

Напомним, вечером 10 сентября Михаил Саакашвили прибыл в Украину. Сторонники политика прорвали границу с украинской стороны и устроили драку с пограничниками. В то же время политолог Александр Кочетков считает, что власти дали Саакашвили законный повод перейти государственную границу, объявив о минировании пограничного пункта.

А политолог Петр Олещук отметил в эфире, что президент Порошенко в свое время, предоставляя гражданство Саакашвили, хотел пропиариться, а на деле создал себе множество проблем.