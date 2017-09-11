Тимошенко во время прямого эфира вручили "Политический Оскар"

Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" во время прямого эфира программы "Свобода слова" на телеканале ICTV вручил "Политический Оскар" экс-премьер-министру, лидеру парламентской фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Представитель БПП вынес и вручил Тимошенко статуэтку после ее заявления о том, что "каждый президент, который поддерживает олигархат", пытался посадить ее в тюрьму.

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Экс-премьер приняла "подарок", отметив, что его следовало бы подарить президенту Петру Порошенко.

Как сообщалось, скандальный сайт "Миротворец" внес Юлию Тимошенко в свою базу за "незаконное пресечение границы Украины".