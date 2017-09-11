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    Тимошенко во время прямого эфира вручили "Политический Оскар"

    Тема:

    Прорыв границы. Возвращение Саакашвили в Украину (435)

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    Приняв статуэтку, Юлия Тимошенко напомнила о том, что член фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко ранее состоял в Партии регионов.
    Канал на Yotube Телеканал ICTV

    Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" во время прямого эфира программы "Свобода слова" на телеканале ICTV вручил "Политический Оскар" экс-премьер-министру, лидеру парламентской фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

    Представитель БПП вынес и вручил Тимошенко статуэтку после ее заявления о том, что "каждый президент, который поддерживает олигархат", пытался посадить ее в тюрьму. 

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    Экс-премьер приняла "подарок", отметив, что его следовало бы подарить президенту Петру Порошенко. 

    Как сообщалось, скандальный сайт "Миротворец" внес Юлию Тимошенко в свою базу за "незаконное пресечение границы Украины". 

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