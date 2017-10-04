Покушение на соратника Тимошенко. Одесская полиция раскрыла детали

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Полиция проводит проверку по факту стрельбы возле развлекательного заведения в Одессе, пострадавший госпитализирован, сообщает пресс-служба областной полиции на странице в Facebook.

Ранее интернет-издание "Думская" сообщило, что в центре Одессы произошло покушение на первого заместителя главы Одесского облсовета, предпринимателя и бывшего народного депутата от "Батькивщины" Олега Радковского. Соратник Юлии Тимошенко (председатель Одесской областной партийной организации ВО "Батькивщина") получил три огнестрельных ранения.

"Предварительно установлено, что один из посетителей заведения вышел на улицу, в это время из авто на парковке развлекательного заведения неустановленные лица осуществили с неизвестного травматического оружия несколько выстрелов в сторону мужчины. Сейчас пострадавший с травмами спины и руки госпитализирован", — сказано в сообщении пресс-службы областной полиции.

Полиция Одесской области/Facebook На месте покушения на Олега Радковского в центре Одессы, 4 октября 2017

Устанавливаются личности нападавших и оружие, из которого производилась стрельба.

На месте происшествия работают следователи и эксперты.

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Действия злоумышленников квалифицируются по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).