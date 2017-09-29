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29.09.201713:13
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    Появилось видео бегущей Тимошенко в шапочке

    (обновлено: )46613
    Лидер "Батькивщины", народный депутат Юлия Тимошенко пробежала 12 километров и заявила о намерении участвовать в полумарафоне, который состоится 8 октября в немецком Мюнхене.
    Марина Сорока/Facebook

    По словам пресс-секретаря политика Марины Сороки, Тимошенко поспорила с банкиром Андреем Онистратом о том, что она часто утром бегает по 10 километров.

    "Андрей Онистрат проиграл спор, признав, что был неправ, когда сомневался в том, что утро Юлии Тимошенко начинается с бега. А Юлия Тимошенко 8 октября примет участие в полумарафоне в Мюнхене", — написала она в Facebook, выложив несколько видео с пробежки.

    Онистрат признал, что проиграл Тимошенко. 

    Видео финиша распространила и сама Тимошенко.

    На кадрах видно, что забег политика и банкира сопровождали съемочные группы нескольких телеканалов.

    Ранее лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко появилась на встрече с традиционной прической и в необычном синем пиджаке. 

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