Появилось видео бегущей Тимошенко в шапочке

По словам пресс-секретаря политика Марины Сороки, Тимошенко поспорила с банкиром Андреем Онистратом о том, что она часто утром бегает по 10 километров.

"Андрей Онистрат проиграл спор, признав, что был неправ, когда сомневался в том, что утро Юлии Тимошенко начинается с бега. А Юлия Тимошенко 8 октября примет участие в полумарафоне в Мюнхене", — написала она в Facebook, выложив несколько видео с пробежки.

Онистрат признал, что проиграл Тимошенко.

Видео финиша распространила и сама Тимошенко.

На кадрах видно, что забег политика и банкира сопровождали съемочные группы нескольких телеканалов.

Ранее лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко появилась на встрече с традиционной прической и в необычном синем пиджаке.