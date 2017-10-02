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    Тимошенко вручили протокол о незаконном пересечении границы - СМИ

    (обновлено: )18
    Сообщается, что сотрудники погранслужбы вручили председателю фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко административный протокол о незаконном пересечении государственной границы в пункте пропуске "Шегини".
    Михаил Саакашвили и Юлия Тимошенко
    hromadske.ua

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Госпогранслужба Украины вручила протокол об административном правонарушении лидеру украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко за незаконное пересечение границы вместе с экс-президентом Грузии, бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили, передает в понедельник агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник.

    Михаил Саакашвили 10 сентября 2017
    JANEK SKARZYNSKI / AFP
    Суд арестовал одного из участников "прорыва Саакашвили"

    Ранее советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что Тимошенко и еще четыре депутата незаконно пересекли границу Украины вместе с Саакашвили.

    "Сотрудники Государственной пограничной службы вручили председателю фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлии Тимошенко административный протокол о незаконном пересечении государственной границы в пункте пропуске "Шегини", — говорится в сообщении.

    По данным агентства, Мостиский районный суд "на днях" рассмотрит этот протокол.

    Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям. Ранее Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф в размере около 130 долларов.

    Вопрос привлечения Саакашвили к административной ответственности за нарушение порядка пересечения границы инициировала Госпогранслужба Украины, составив на него соответствующий протокол. Максимальная санкция статьи "незаконное пересечение государственной границы" предусматривает штраф в размере 8500 гривен (около 325 долларов).

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