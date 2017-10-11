наверх
11.10.201706:33
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Назначено заседание суда по незаконному пересечению Тимошенко границы

    Тема:

    "Турне" Саакашвили: скандал продолжается (558)

    (обновлено: )42
    В четверг, 2 ноября, суд рассмотрит аналогичные дела против депутата Верховной Рады от фракции "Батькивщина" Сергея Власенко, адвоката Саакашвили Маркияна Галабалы и других граждан.
    Михаил Саакашвили и Юлия Тимошенко 10 сентября 2017
    JANEK SKARZYNSKI / AFP

    КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Мостиский районный суд Львовской области 2 ноября рассмотрит дело о привлечении лидера партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" Юлии Тимошенко к административной ответственности за незаконное пересечение границы вместе с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

    Экс-президент Украины, экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили в гостинице Леополис во Львове, 11 сентября 2017 г. 10 сентября Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска Шегини.
    УНИАН
    Почему прорыв Саакашвили перевернул все вверх дном? Опрос экспертов

    Ранее Госпогранслужба Украины заявила, что вручила Тимошенко протокол об административном правонарушении.

    Читайте также: Хуже, чем в КНДР. Украина — лидер по табу и ограничениям для граждан

    Кроме того, в этот день суд рассмотрит аналогичные дела против депутата Верховной Рады от фракции "Батькивщина" Сергея Власенко, адвоката Саакашвили Маркияна Галабалы и других граждан, встречавших политика на пункте пропуска "Шегини".

    Напомним, Михаил Саакашвили при поддержке сторонников прорвался в воскресенье, 10 сентября, через кордоны пограничников и правоохранителей на пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. При этом он не проходил пограничный и таможенный контроль. На пункте пропуска "Шегини" произошли потасовки между сторонниками экс-президента Грузии и правоохранителями.

    Читайте также: Приговор Саакашвили. Портнов: сто евро — цена руководства страны

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Надежда Савченко и закон о реинтеграции Донбасса. Видео
    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Культурная война в Украине: разборки во Львове
    Флаги Евросоюза и Украины
    Реформа образования: необратимые последствия
    Пенсионерка в Украине. Архивное фото
    Пенсионная реформа: суть и скрытое