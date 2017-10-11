Назначено заседание суда по незаконному пересечению Тимошенко границы

JANEK SKARZYNSKI / AFP

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Мостиский районный суд Львовской области 2 ноября рассмотрит дело о привлечении лидера партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" Юлии Тимошенко к административной ответственности за незаконное пересечение границы вместе с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Ранее Госпогранслужба Украины заявила, что вручила Тимошенко протокол об административном правонарушении.

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Кроме того, в этот день суд рассмотрит аналогичные дела против депутата Верховной Рады от фракции "Батькивщина" Сергея Власенко, адвоката Саакашвили Маркияна Галабалы и других граждан, встречавших политика на пункте пропуска "Шегини".

Напомним, Михаил Саакашвили при поддержке сторонников прорвался в воскресенье, 10 сентября, через кордоны пограничников и правоохранителей на пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. При этом он не проходил пограничный и таможенный контроль. На пункте пропуска "Шегини" произошли потасовки между сторонниками экс-президента Грузии и правоохранителями.

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