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    У Порошенко нет возможности претендовать на второй срок - экс-министр

    (обновлено: )30120
    По словам бывшего министра обороны Анатолия Гриценко, Петр Порошенко в самом начале своего президентского срока должен был закрыть весь свой бизнес и отдать половину своего состояния стране.
    Анатолий Гриценко
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 авг — РАИ Новости Украина. Экс-министр обороны и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко не видит возможности для Петра Порошенко претендовать на второй президентский срок.

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    "Поздно пить боржоми, когда почки вырезали. Уже поздно. Я ему с самого начала говорил, что нужно было сделать. Ему нужно было закрыть весь свой бизнес за рубежом. Второе: половину своего состояния, как это сделали более 100 американских миллиардеров, отдать стране, и прежде всего армии. И тогда бы все олигархи сделали то же самое. Третье: закрыть все свои оффшоры, через которые работали и продолжают работать его заводы и фабрики, не отдавая должное стране. Параллельно внести такой налоговый пакет, чтобы сделать режим более выгодным, чем оффшоры, здесь. И тогда весь бизнес пойдет этим путем. Навести порядок, убрать тех уродов, которых посадили в правоохранительные органы и которые продолжают держать потоки на таможнях и так далее, которые прессингують добробаты, простых людей, но прикрывают всяких Насировых, Пашинских, Троянов и тому подобных", — сказал Гриценко в эфире телеканала NewsOne.

    Он также добавил, что Порошенко совершил ошибку, когда "вытащил" сына из АТО, ведь оставить его там "было бы очень сильным шагом со стороны президента и примером".

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    "Но жадность и желание стать самым богатым в стране его погубят так же, как погубили Януковича. К сожалению, это и страну погубит", — отметил Гриценко.

    Ранее политический эксперт Руслан Бортник заявил, что если политическая ситуация в Украине будет развиваться в нынешнем ключе, то Петр Порошенко — наиболее вероятный победитель выборов президента, и второй срок станет более чем реальностью. 

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