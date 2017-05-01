Второй срок? Порошенко усиливает позиции в киевском регионе – Разумков

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Среди руководства киевского областного отделения партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" произошла ротация. Заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе заявил, что решил уйти с должности главы киевской территориальной организации БПП и сосредоточиться на деятельности в министерстве.

Вместо Парцхаладзе руководить пропрезидентской политической силой Киевской области будет один из лидеров парламентской фракции БПП — Игорь Кононенко.

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Что скрывается за такой кадровой перестановкой, в эфире радиостанции Голос Столицы предположил директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

Лев Парцхаладзе сам решил сосредоточиться на работе в министерстве, и покинуть кресло руководителя областной организации БПП или его "попросили"?

— На 100% утверждать один или второй тезис будет тяжело. На самом деле, это же не первая перестановка и не первое перемещение, скажем так, Парцхаладзе с руководящих должностей в Киевской области. До этого, если я не ошибаюсь, в декабре сменился глава фракции БПП в Киевском областном совете, это место ранее занимал Парцхаладзе. А на сегодняшний момент это место занимает другой депутат от фракции БПП и хозяин завода "Радиатор". Сегодня мы видим изменения уже в управленческой структуре партийной.

Я думаю, что Лев Ревазович не очень бы хотел покидать это место, потому что все-таки оно статусное. Руководитель любой областной партийной организации – это определенный статус и вес в партии. С другой стороны, объективно, находясь на управленческой должности государственной, уделять внимание партстроительству очень тяжело и неэффективно. Эта тенденция появилась и так достаточно плотно укоренилась во время предыдущего режима, и все губернаторы и главы областных организаций были одновременно и главами областных администраций. Поэтому такую тенденцию и сейчас мы наблюдаем по многим областям. Но с точки зрения качественного проведения выборов и управленческого потенциала, это не очень эффективно, поэтому вот эти изменения происходят. Народному депутату, тем более Кононенко, будет проще управлять этой структурой. Но административный ресурс, который находился в руках Парцхаладзе, когда он был первым замом главы Киевской областной организации, и когда он находился на должности замминистра регионального развития и строительства, они все-таки разные. С точки зрения партии, должность первого зама главы Киевской областной администрации была более комфортной и более эффективной нежели все-таки замминистра.

Тогда почему Игорь Кононенко?

— Игорь Кононенко – это абсолютно не секрет, близкий, крайне близкий к президенту человек. Несмотря на то, что оба этих политика пытаются дистациироваться и декларируют, что встречаются сугубо на протокольных мероприятиях, но помимо партийной связи, у них есть и личные дружеские отношения, которые по большому счету не являются секретом. Таким образом, президент усилит свои позиции в Киевском регионе. Кононенко, так или иначе, достаточно плотно влияет на те процессы, которые происходят в Киеве и в киевских организациях, но и консолидация такой партийной власти в одних руках по Киеву и Киевской области – это все-таки плюс для партии и возможность более эффективно управлять процессами, как публичными, так и непубличными. В том числе и, возможно, будущей подготовкой к выборам.

То есть надо расценивать такую перестановку как начало подготовки к выборам?

— Нет, я думаю, что все-таки нет. На самом деле, тут особых инсинуаций не стоит. Парцхаладзе свою миссию как глава партийной организации в свое время, во время избирательной кампании, выполнил. На сегодняшний момент эта фракция — наибольшая фракция в Киевском областном совете. Сегодня он фактически выполняет те функции, которые мог делать тогда. И отдать этот кусок работы не менее серьезной фигуре, а Кононенко такой является, и с финансовым, и с административным ресурсом, нужно было заранее до выборов. Я часто повторяю, что не верю, что досрочные выборы будут в ближайшем будущем. Но готовиться к выборам нужно сразу же после того, как закончились предыдущие. Поэтому связывать то, что Кононенко зашел на эту должность сегодня, и говорить о том, что выборы будут через месяц, через два, я думаю, что это преждевременно. Но то, что работа по Киевской области усилится, потому что за последние месяцы она все-таки просела у этой политической силы, я думаю, что это факт.

Что может сделать Игорь Кононенко, чего не мог сделать Лев Парцхаладзе?

— У Льва Парцхаладзе, после того как он ушел на министерскую должность, на это физически уже не хватало времени – это раз. Два, у него не хватало административного влияния, потому что один вопрос, когда ты находишься в области и контролируешь по большому счету в той или иной степени все районные администрации, и параллельно с этим контролируешь все районные партийные организации. Когда ты сидишь на удалении в министерском кабинете, управлять этими процессами уже становится тяжелее. Все-таки есть такие крупные проекты, которые организовать на сегодняшний момент Льву Ревазовичу было бы очень тяжело, в том числе и протащить такой проект, о котором сегодня говорил Кононенко, как большая окружная дорога вокруг города Киева. Если это получится, это будет серьезным плюсиком как Кононенко, как его политической силе, так и, конечно же, и президенту, как ее главе.

По вашему мнению, ожидается ли в ближайшее время чистка партийных рядов БПП под любыми предлогами?

— Мы уже видели изменения в ряде областных организаций, где поменялись руководители. На самом деле тут нужно понимать более глубоко, насколько работают по областям те или иные партийные организации, а чтобы быть совсем честным – эффективность работы почти всех политических сил просела, в том числе и БПП. На мой взгляд, данная политическая сила не использует в полном объеме свой потенциал. В том числе административный, в том числе и политический для того, чтобы усиливать свой рейтинг в случае, если все-таки будут выборы очередные или внеочередные. Поэтому такие кадровые перестановки, думаю, что будут. Другой вопрос, насколько кардинальными они будут, насколько резко они будут происходить. Думаю, что все-таки это будет достаточно плавно осуществляться. И без, скажем так, какой-то чернухи и публичных порок в том числе, и без таких глобальных конфликтных ситуаций, как это произошло по Киевской области.

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