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    Порошенко прокомментировал баллотирование на второй президентский срок

    Тема:

    Первая в 2017 году пресс-конференция Порошенко (8)

    (обновлено: )453011
    Согласно конституции Украины, каждый гражданин Украины, которому исполнилось 35 лет, имеет право баллотироваться в президенты. По словам президента, у него еще есть два года работы на президентском посту, в которые "еще много нужно сделать".
    Пресс-конференция Петра Порошенко
    Скриншот с Youtube

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что пока рано говорить о баллотировании его на второй президентский срок.

    Порошенко выступил на церемонии открытия Дня Европы в Украине
    Канал "112 Украина" на Youtube
    Выступление Порошенко на церемонии открытия Дня Европы в Киеве

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    "Касательно второго срока: согласно конституции Украины, каждый гражданин Украины, которому исполнилось 35 лет, мне уже исполнилось 35 лет, имеет право баллотироваться в президенты, и я думаю, что у нас на сегодня еще рано говорить о составе потенциальных президентских кандидатов", — сказал Порошенко на пресс-конференции в воскресенье.

    При этом он добавил, что у него еще есть два года работы на президентском посту, в которые "еще много нужно сделать".

    Напомним, Петр Порошенко впервые с 3 июня 2016 года проводит пресс-конференцию. На ее аккредитовались почти 200 представителей СМИ.

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