Порошенко метит на второй срок, но побаивается избирателя – политэксперт

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Накануне, 14 мая, состоялась пресс-конференция Петра Порошенко. Глава государства прокомментировал возможность баллотироваться на второй президентский срок.

Он заявил, что еще рано говорить о составе потенциальных кандидатов на выборах в 2019 году.

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О том, почему Петр Порошенко решил затронуть тему будущих президентских выборов, проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы политтехнолог Сергей Гайдай.

Президент не дал точного ответа, будет ли он баллотироваться на второй срок. Почему, по вашему, он избежал ответа?

— Это такая украинская политическая традиция, практически ни на какой вопрос не давать прямого ответа и все время искать возможность уйти. Честно говоря, в ситуации с Порошенко это не очень оправдано, так как простой и честный ответ "конечно, буду баллотироваться", был бы более точным. Я думаю, что в данном случае Порошенко просто не очень хотел обсуждения именно этого вопроса, потому что он для него неудобен. Потому что поддержка в 54% избирателей, которые за него проголосовали, сегодня ее нет и такая борьба будет очень трудной для Порошенко. Конечно, он пойдет на второй срок и все будет не так безоблачно и никакой триумфальной победы не будет. Ситуация напоминает практически ситуацию всех наших президентов, у которых всегда после срока их правления возникала проблема со вторым сроком. У нас только один президент уходил на второй срок, это Леонид Кучма и с каким трудом это происходило, с какими усилиями и какая была непростая кампания для него.

Почему в целом были упомянуты будущие выборы президента? Не рановато ли о них сейчас говорить?

— Нет, не рановато, потому что, к сожалению, президент сегодня не столько занимается у нас необходимыми изменениями в стране, сколько действительно готовится ко второму сроку, потому что у каждого нашего президента, а у Порошенка особенно, с этим есть проблемы. Дело в том, что власть у нас это не просто возможность или необходимость что-то делать. Это еще и личная безопасность, потому как если Порошенко, допустим, перестанет быть президентом, тогда исчезнет статус его защиты. И еще есть очень четкое понимание, что следующая власть его не оставит в покое. Будет очень много вопросов по тому, что он делал на посту президента: по коррупционным действиям, по его активам и по другим вопросам, которые возникали по его коррупционному окружению. Есть тот же Александр Онищенко, о котором возникали вопросы, есть его пленки. То есть для Порошенко будет очень важным иметь власть еще на пять лет, потому что это дает ему прежде всего личную безопасность.

Украинское фото Пресс-конференция Петра Порошенко

Предположим, Порошенко пойдет на второй срок.

— А там решим. Я всегда говорил, что рано или поздно все закончится и я в общем-то не позавидовал бы Порошенко потому что общество украинского народа будет иметь к нему вопросы не только о ходе его правления, но и до того, как он им стал. Мне вообще кажется, что все-таки его второй срок тоже очень проблематичен.

А не получится так, что со следующей властью договорятся и его оставят в покое, как это было с Виктором Ющенко?

— Возможно, я не знаю. Но дело в том, что общество сильно поменялось. Оно стало нетерпеливым. Ющенко уходил в ситуации, когда не было войны, и тем не менее, обратите внимание, к нему такого количества вопросов как к Порошенко не было. Ющенко — это человек проигравший. Он не ассоциируется с поддержкой и благодарностью за то, что он был президентом. И при этом обратите внимание, что это все на фоне того, что Ющенко тоже побеждал при такой серьезной поддержке и при скандировании во время Оранжевого майдана, который выходил в его поддержку. По крайней мере у президента не все так безоблачно и есть вопросы, по которым, я думаю, все сильно волнуются.

Кто сейчас главный оппонент Порошенко?

— Честно говоря, главным оппонентом является украинское общество, которое колоссально им недовольно. Но оппонентов на самом деле, при всей видимости безальтернативности, очень много. Прежде всего это и Юлия Тимошенко, и Владимир Гройсман, который уже начал кампанию. А кроме того, украинская политика довольно непредсказуемая. Я подозреваю, что может быть оппонент, фамилию которого мы не знаем. Но он возникнет и будет очень серьезным оппонентом, причем довольно неожиданным. Это может быть кто угодно, вплоть до, например, певца Святослава Вакарчука. И поверьте, он вполне имеет все шансы победить на выборах.

Украинский народ поддержит такого кандидата?

— Дело не в людях искусства. Дело в том, какую кампанию проведет этот будущий кандидат, независимо о того, человек это искусства или нет. Какие он выберет месседжи. Какая сложится обстановка. Какой будет контекст. Президентство Порошенко тоже еще за пару месяцев не было очевидным. Тем не менее он победил с хорошим перевесом, потому что нашел необходимые рычаги и точки воздействия. Обещал нам войну закончить, что было актуально, обещал продать свой бизнес. Другое дело, что общество именно по этим делам имеет к нему массу вопросов. Но тем не менее, это сработало.

Ранее народный депутат Алексей Рябчин в эфире "ГС" заявил, что Порошенко в три раза увеличил свое состояние, пока Гонтарева была главой НБУ, а нардеп Алексей Гончаренко считает, что до конца мая у НБУ будет новый глава.