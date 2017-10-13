Большой европейский провал Порошенко. Эксперты подвели итоги недели

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Произошедшее в ПАСЕ показало, что Украина потеряла доверие Европы, а внешнеполитические провалы страны теперь ассоциируются не с дипломатами и МИДом, а с президентом Порошенко. Об этом и многом другом говорили во время традиционного пятничного круглого стола "Политические итоги недели" в пресс-центре РИА Новости Украина.

Два коренных перелома от Европы

На этой неделе главным внешнеполитическим событием стала "европейская гастроль" украинских политиков во главе с президентом Петром Порошенко. В среду, 11 октября, он выступил с речью на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы. Президент много говорил о Донбассе, Крыме, борьбе с коррупцией, реформе образования, выступил в защиту скандального закона об образовании.

А уже в четверг, 12 октября, в ПАСЕ приняли резолюцию с рекомендациями Украине относительно закона об образовании в части обучения на языках национальных меньшинств. В принятой резолюции, в частности, отмечается, что новый украинский закон об образовании не обеспечивает надлежащего баланса между официальным языком и языками национальных меньшинств.

В Украине резолюцию раскритиковали, отметив, что она не предполагает правовых последствий, а также не учитывает аргументов Киева.

На этой неделе в ПАСЕ произошло 2 коренных перелома, считает политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Во-первых, на международном уровне впервые была осуждена гуманитарная политика украинской власти – на таком высоком уровне таким высоким документом. Это касалось не только языкового закона, и той позиции, которую Совет Европы занял в вопросе возможного снятия санкций с РФ", – сообщил эксперт.

Это касалось и решения в отношении украинцев, что ЕСПЧ принял решение о передачи в отношении 12 тысяч дел в отношении Украины исков украинских граждан о невыполнении решений судов, добавил политолог: "ЕСПЧ передал эти дела на реализацию комитета министров Совета Европы и теперь комитет министров вынужден будет разрабатывать специальный алгоритм для Украины, каким образом эти дела будут приняты".

"Это будет еще один правовой кризис", – прогнозирует Бортник.

Президента подставили. Теперь – смена курса?

В целом в ПАСЕ Украина потерпела глубочайшее дипломатическое поражение, которое будет иметь серьезные внутренние последствия, уверен эксперт. По его словам, ситуация в Ассамблее – это "следствие борьбы внутри ПАСЕ за возвращение российской делегации в работу организации".

"Возник кризис, который поставил под вопрос само существование ПАСЕ. Россия пригрозила оставить организацию, похожий вопрос ставит Азербайджан, есть вопрос и у других участников. … В этой большой игре украинские политики не сориентировались, они проиграли эту борьбу под ковром. И вместо того, чтобы искать рациональные выходы, Украина сначала совершила огромную ошибку в части прав человека, коснувшись очень чувствительной темы – языковой. А потом, заняв абсолютно бескомпромиссную позицию, которую занимала в 2014 году (о "российской агрессии" – Ред.), и которая уже набила оскомину в Европе, считается там неразумной", – рассказал политолог.

В итоге Украина получила две больнейшие оплеухи, отметил он.

"Мы проиграли гуманитарный блок и внешнеполитический блок. Президент просто обязан принять кадровые решения в отношении украинской дипломатии, потому что они банально его подставили. Теперь все эти внешнеполитические поражения ассоциируются не с Климкиным или дипломатами, а с президентом, который выступал в ПАСЕ", – подчеркнул Бортник, добавив, что само это поражение в ПАСЕ ставит под сомнение и разрушает внешнеполитический курс страны.

Монолита союзников – нет

Впервые целые государства, национальные делегации выступали против Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы, рассказал присутствовавший там политолог-международник Олег Волошин. По его словам, даже во времена "дела Тимошенко" такого не было.

"Сейчас оказалось, что у нас нет монолита союзников на Западном направлении. И мы рискуем погрузиться в такую пучину кризиса с Венгрией, который будет напоминать кризис отношений с РФ. Что может привести не только к концу нынешней власти, но и существования украинского государства в его нынешнем формате", – предупредил эксперт.

По его словам, в Европе сложилось очень сильное неприятие заявлений о российской агрессии, но наша делегация не передала этого президенту, и он выступил с теми же тезисами.

"В 2014 году его (Порошенко) воспринимали как лидера страны, борющегося за европейские ценности. … Сейчас все прямо противоположно", – заявил Волошин.

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При этом он добавил, что Порошенко явно не хотел, чтобы ему задавали вопросы, но все-таки согласно регламенту 5 политических групп могли это сделать. Ранее политолог уже анализировал то, что интересовало европейцев. Также никуда не делась претензия, что у нашей страны практически нет успехов в борьбе с коррупцией.

В целом же власть однозначно сделала выбор в пользу националистической повестки вместо европейской, уверен политолог, и из-за этого, например, "на Буковине и в Закарпатье мы можем получить огромные проблемы".

"Украина оказалась в изоляции и тотальном непонимании украинских партнеров", – резюмировал Волошин.

Теперь новая опасность – со стороны Венгрии?

Ситуация в ПАСЕ показала, что Украина имеет талант – "своих адвокатов превратить в прокуроров", заявил политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Да, решение ПАСЕ не имеет юридической силы, но есть сила общественного мнения, и западные политики вынуждены с ним считаться. … В Европе все чаще звучит слово "фашизм" в отношении того, что происходит в Украине. Пока в приватных беседах, но скоро дойдет и до лозунгов. … А европейцы очень чувствительны к таким вещам, как "дискриминация", "неравноправие", – отметил эксперт.

По его мнению, проблема украинских внешнеполитических деятелей в том, что они не умеют стратегически мыслить, выстраивать стратегию на 3-5 лет вперед.

"Возможно, это начало краха внешнеполитической доктрины Порошенко. Ошибкой была переносить внутриполитический вопрос на внешнюю арену", – добавил Золотарев.

При этом радикальные настроения "ура-патриотических деятелей" в стране и их попытки действовать с позиции силы вполне могут разбудить линию венгерского сепаратизма, предостерегает политолог.

Он прогнозирует, что карта венгерской общины будет разыгрываться, а венгры "упрутся", протестуя против языковой части закона об образовании.

"Черная метка" в военном скандале

Кроме проблем на внешнеполитической арене, на этой неделе Петр Порошенко столкнулся с тяжелейшей для него ситуацией внутри страны: фактически обвиненными в масштабных злоупотреблениях и махинациях, разворовывании государственных денег назвали замминистра обороны, тень упала на министра обороны, а "паровозом" пошли целый спектр чиновников Минобороны, рассказал Руслан Бортник.

"Им вменяют 150 миллионов гривен разворовывания. Но дело в том, что все чудесно понимают и активно говорят, что эти чиновники – только вершина айсберга. А ниточки тянутся к ближайшему окружению президента, людям, которые сегодня сидят на военных контрактах и бюджетах", – сообщил политолог.

При этом сегодня президент, продолжил Бортник, оказывается перед тяжелым выбором: "или сдавать этих людей – с непредсказуемыми последствиями, или бороться за этих людей, принимая на себя часть электорального негатива".

"Общество поверило, что в Минобороны – воруют. Скорее всего, президент примет второй вариант и дело будет спускаться на тормозах", – спрогнозировал эксперт.

Также политолог считает, что эти действия НАБУ – "черная метка от западных элит, показатель того, что президентом недовольны и он действует не так, как бы от него хотели".

Политическая "рыбалка"

А Андрей Золотарев отметил, что у Петра Порошенко было два возможных варианта: либо сделать своих друзей фигурантами списка "Forbes" (самых богатых людей страны – Ред.), оставив страну нищей и голой, либо же посадить несколько друзей и вывести страну в лидеры: "очевидно, Петр Алексеевич выбрал первый вариант".

"Это (задержания в Минобороны – Ред.) результат внутривидовой борьбы. Плюс у нас появились элементы внешнего управления. Почему американцы так "топят" за антикоррупционный суд? Американцам необходимо выстроить вертикаль, которая не была бы завязана на коррупционную систему. Подмандатная территория должна эффективно управляться и коррупционная рента должна быть сведена к разумному минимуму. А алчность и жадность винницких – они во многом уже перещеголяли донецких", – заявил политолог.

Он добавил, что генерал Павловский уже благополучно вышел под домашний арест, поэтому скорее всего будет продолжаться "рыбалка": поймали-показали-отпустили.