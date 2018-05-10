Президент Франции стал лауреатом престижной европейской премии

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Президент Франции Эммануэль Макрон стал 60-м лауреатом престижной европейской премии имени Карла Великого за свою "страстную приверженность идее европейской сплоченности и решительную борьбу против всех форм национализма и изоляционизма, направленную на преодоление европейского кризиса".

Об награждении сообщила пресс-служба президента Украины Петра Порошенко.

REUTERS Wolfgang Rattay Макрон получил премию Карла Великого

Вручение премии состоялось в немецком городе Аахене в четверг.

Получая награду, Макрон призвал европейские страны к единству на фоне "вызывающей беспокойство международной обстановки" и добавил, что "единство Франции и Германии является главным условием для европейского единства, которое позволяет действовать".

Напомним, пезидент Украины Петр Порошенко заявил, что обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном вопрос Крыма и введение санкций за провидение выборов президента РФ на полуострове.