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    В мире

    Президент Франции стал лауреатом престижной европейской премии

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    Эммануэль Макрон стал 60-м лауреатом престижной европейской премии за свою "приверженность идее европейской сплоченности".
    Эммануэль Макрон , Мартин Шульц и Петр Порошенко в Ахене
    REUTERS Thilo Schmuelgen

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Президент Франции Эммануэль Макрон стал 60-м лауреатом престижной европейской премии имени Карла Великого за свою "страстную приверженность идее европейской сплоченности и решительную борьбу против всех форм национализма и изоляционизма, направленную на преодоление европейского кризиса".

    Об награждении сообщила пресс-служба президента Украины Петра Порошенко. 

    REUTERS Wolfgang Rattay
    Макрон получил премию Карла Великого

    Вручение премии состоялось в немецком городе Аахене в четверг.

    Получая награду, Макрон призвал европейские страны к единству на фоне "вызывающей беспокойство международной обстановки" и добавил, что "единство Франции и Германии является главным условием для европейского единства, которое позволяет действовать".

    Напомним, пезидент Украины Петр Порошенко заявил, что обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном вопрос Крыма и введение санкций за провидение выборов президента РФ на полуострове.

     

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