Встреча Порошенко с Меркель и Макроном: что будет в приоритете?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Президент Петр Порошенко встретится с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном 10 мая в немецком городе Аахен. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Сообщается, что встреча лидеров Украины, Германии и Франции состоится в ходе мероприятий церемонии вручения международной премии Карла Великого, которая в 2018 году присуждена именно Эммануэлю Макрону.

Подробнее о встрече Петра Порошенко с европейскими лидерами и о возможности дальнейшего сближения Украины и самых влиятельных европейских стран, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал аналитик Института мировой политики Николай Белесков.

(текст публикуется на языке оригинала)

На вашу думку, що саме будуть обговорювати на цій зустрічі? Чи торкнуться питання Донбасу?

— У принципі, не було секретом те, що порядок денний, тобто питання номер один цієї зустрічі — це саме мінський процес, це врегулювання конфлікту, це імплементація відповідних домовленостей. Оскільки є певне незадоволення з боку наших європейських партнерів, була відповідна заява, якщо згадати, лідерів саме держав "нормандської четвірки", де вони в тому числі говорять про свою відданість, яка є в імплементації мінських домовленостей. Тому в порядку денному питанням номер один буде саме мінські домовленості. В принципі, і це доволі гарна можливість, оскільки, якщо подивитися, то далі буде зустріч Емануеля Макрона, відповідно, із президентом Росії Володимиром Путіним на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. І звичайно, для України, в принципі, доволі непогано було б провести зустріч відповідно з нашими європейськими партнерами перед тим, як буде відповідна зустріч із лідером РФ.

Оскільки тут є один принциповий момент, щоб у офіційного Києва не склалося неправильне розуміння. Те, що говорять без присутності Володимира Путіна не означає, що Європа якимось чином міняє кардинально свої підходи. Відповідно, вона і далі бачить себе посередником в першу чергу, а не стороною конфлікту, яка займає відповідну сторону. Тому не повинно бути ніяких негативних очікувань, і плюс можна ще очікувати, я думаю, того, що використають відповідну можливість лідери України і ФРН для того, щоб знову поговорити про "Північний потік". Попередня двостороння зустріч, яка мала місце в квітні, вона зафіксувала певний прогрес. Є в Німеччини позиція, яка частково враховує українські інтереси. Мова йде про те, що паралельно зі створенням "Північного потоку", як мінімум, мова зараз йде про те, що ФРН разом із Єврокомісією буде сприяти тому, щоб українська ГТС все-таки була забезпечена на мінімальний необхідний рівень російським газом і зберегла свій транзитний потенціал. Я думаю, про це також можуть поговорити на двосторонньому рівні вже.

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Володимир Путін не буде присутнім на цій зустрічі. Чи взагалі можна досягти якихось реальних домовленостей по Донбасу без участі Росії?

— Це не означає те, що на Росію будуть виключно тиснути наші європейські партнери. І так насправді це повністю визнає Європа, відповідно, і Франція, і ФРН. Заяви того ж міністра закордонних справ ФРН говорять чітко, що без Росії даний конфлікт не вирішується. Відповідно, ніхто не говорить про розпуск "нормандської четвірки", її еволюцію в тристоронній механізм, як механізм тиску на РФ. Тим паче, що вже є попередній досвід, якщо не зустрічі на тристоронньому рівні, то відповідних консультацій на тристоронньому рівні. Тому, з одного боку, це великий плюс, оскільки знову ж таки, мабуть, завдання наше максимум в тому, щоб європейці почали, наприклад, про миротворчу місію ООН говорити настільки чітко, принципово і без того, щоб в росіян виникали якісь свої інтерпретації, як про це говорять США.

Незважаючи на те, що Європа, тобто і ФРН, і Франція підтримують загалом бачення України, але все-таки про мандат миротворчої місії вони говорять не так однозначно, або не в унісон інколи. І це, звичайно, створює спотворене певне уявлення в РФ про те, що є певні ще шанси, що мандат відповідний буде такий, як хотіла би бачити це РФ, а не Україна. Якщо, звичайно, по результатах цієї зустрічі в ще вдасться досягнути саме такого прогресу, такого результату, це, звичайно, буде ще один маленький крок у врегулюванні конфлікту, розгортанні відповідної необхідної миротворчої місії. Хоча, звичайно, тішити себе ілюзіями теж не потрібно. Оскільки навіть якщо такий прогрес буде досягнуто, то до відповідного розгортання місії теж ще може пройти певний час, вже не кажучи про остаточне завершення конфлікту і ліквідацію всіх негативних наслідків.

Які б ви назвали проекти по лінії Україна-Німеччина-Франція, найбільш перспективними?

— Тут я не думаю, що вони будуть обговорювати якісь конкретні, наприклад, економічні проекти. Окрім, звичайно, негативного впливу "Північного потоку". Зважаючи на те, що все-таки практика — це більше така стара практика, коли лідери зустрічаються для того, щоб обговорювати виключно економічні проекти. Звичайно, якби наш рівень економічної взаємодії був набагато більший, ніж той, який він є, і були б перспективні проекти, то цього б теж торкалися. Але я не думаю, що саме економічні, наприклад, проекти будуть основою переговорів. Все-таки західна філософія така, що, наприклад, не треба говорити про це на найвищому політичному рівні, потрібно створити відповідні умови в Україні, їх побачить європейський бізнес, він сюди прийде без того, щоб його переконували. Відповідно, розповідали про ті реформи, які в нас є. Тому я не думаю, що економічні проекти будуть обговорюватися занадто широко. Все-таки основний наголос буде на безпеці, на мінському процесі, відповідно на врегулюванні конфлікту.

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Якісь конкретні вимоги є у Німеччини і Франції до керівництва України?

— Тут, знову ж таки, я не думаю, що ми почуємо щось нове, побачимо нове, оскільки ті вимоги, які є до України, відповідно по внутрішньому порядку денному, в принципі, не нові. Є чіткі вимоги проводити відповідні реформи. Можливо, згадають про важливість створення антикорупційного суду. Але я знову ж таки не впевнений, що ми почуємо щось нове. Оскільки відповідні очікування від України сформувалися декілька років тому. Тобто в кінці 2014 — на початку 2015 років. І цей порядок денний, в принципі, не міняється. Більше того, в плані, наприклад, реформ тих чи інших можуть просто обмежитися заявою, що Україна повинна виконувати відповідні умови програми співробітництва з МВФ. І цього буде достатньо. Так, наприклад, роблять такі заяви, коли зустрічаються з американськими високопосадовцями українські високопосадовці. Тому я не думаю, що в плані внутрішнього порядку денного Україна, реформи, економічна співпраця — ми почуємо щось нове. В першу чергу цей візит стосуватиметься саме мінського процесу, на основі тої заяви, яка була опублікована.

Наскільки попередня зустріч Меркель і Порошенко була результативною?

— Наскільки я можу зрозуміти, зустріч була результативною. Як я вже згадав, ФРН визнала відповідною заявою Ангели Меркель про те, що незважаючи на створення "Північного потоку-2", ось уже, як відомо, перейшли до певних будівельних вже робіт на території ФРН, готуються відповідну інфраструктуру, починають готувати. Незважаючи на це все, необхідно гарантувати те, щоб ГТС мала відповідний рівень об'єму газу. Мова йде щонайменше про 40 млрд кубометрів газу. І звичайно, можливо, саме лідери ФРН і України на цій зустрічі, яка йтиме, вибудовуватимуть подальший діалог на основі того прогресу, який був досягнутий. Оскільки те, що якщо вдасться підписати відповідну домовленість між "Газпромом", "Нафтогазом", яка гарантуватиме транзит і після 2019 року на такому мінімальному, звичайно, об'ємі, але такому, який є, це не можна буде зробити без допомоги Єврокомісії, без Берліна, якщо це вдасться зробити, це залишатиме вікно можливостей для того, щоб українська ГТС не втратила повністю свій транзитний потенціал, а Україна не втратила в майбутньому повністю всі свої прибутки. Але на сьогодні принциповий момент, наше завдання мінімум — це щоб Берлін і Брюссель нам допомогли отримати домовленість з "Газпромом". Я думаю, в принципі, про це і будуть говорити. І тому так, візит, який був в квітні, його можна вважати в цьому сенсі доволі успішним.

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