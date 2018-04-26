В сети показали "самую австралийскую в мире фотографию"

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В сети приобрела особую популярность фотография, которую прозвали "самым австралийским в мире снимком". На фото дикая собака динго пожирает акулу, а на переднем плане сплелись две змеи.

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Фото поделился один из пользователей Twitter @MaverickBistro. Снимок он прокомментировал воображаемым разговором по телефону с мамой, спросившей, как ему в Австралии. В ответ он описал все происходящее, она посмеялась, но потом получила сообщение с фотографией.

— The Cool Hand Luke (@MaverickBistro) 25 апреля 2018 г.

​Фото лайкнули в сети 76 тысяч человек, им поделились более 33 тысяч.

Один из пользователей добавил, что для полного соответствия стереотипам на снимке не хватает ядовитого паука.

Ранее сообщалось, что австралийский 12-летний мальчик после ссоры с матерью украл у родителей кредитную карту и устроил себе каникулы на Бали.