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    В мире

    В сети показали "самую австралийскую в мире фотографию"

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    Фото лайкнули в сети 76 тысяч человек, им поделились более 33 тысяч. Один из пользователей добавил, что для полного соответствия стереотипам на снимке не хватает ядовитого паука.
    Виды Сиднея
    RIA News Александр Юрьев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В сети приобрела особую популярность фотография, которую прозвали "самым австралийским в мире снимком". На фото дикая собака динго пожирает акулу, а на переднем плане сплелись две змеи.

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    Фото поделился один из пользователей Twitter @MaverickBistro. Снимок он прокомментировал воображаемым разговором по телефону с мамой, спросившей, как ему в Австралии. В ответ он описал все происходящее, она посмеялась, но потом получила сообщение с фотографией.

    ​Фото лайкнули в сети 76 тысяч человек, им поделились более 33 тысяч.

    Один из пользователей добавил, что для полного соответствия стереотипам на снимке не хватает ядовитого паука. 

    Ранее сообщалось, что австралийский 12-летний мальчик после ссоры с матерью украл у родителей кредитную карту и устроил себе каникулы на Бали.

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