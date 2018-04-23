наверх
23.04.201812:31
Курсы валют НБУ
  • USD26.18- 0.05
  • EUR32.22- 0.25
Рубрики
Ещё
    В мире

    Согревал всю ночь. В Австралии пес спас потерявшуюся девочку

    (обновлено: )9140
    Старый пес согревал сбежавшую из дома трехлетнюю малышку всю ночь и таким образом спас ей жизнь, не дав переохладиться и погибнуть.
    Уникальный пес-спасатель
    @QldPolice

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. В австралийском Квинсленде трехлетняя девочка Аврора самостоятельно покинула дом и смогла убежать.

    Однако 17-летний пес Макс, который уже частично глух и слеп, последовал за ребенком и спас ее, рассказывает удивительную историю полиция Кливленда.

    Для поисков девочки организовали операцию, в которой принимали участие более 100 спасателей и добровольцев. Когда ребенка и собаку нашли, правоохранители присвоили псу титул "Почетный полицейский пес".

    Бабушка Авроры Лейса Мари Беннетт рассказала, что Аврора и пес спрятались под камнем, так как температура опустилась до 15 градусов. Собака согревала малышку всю ночь и таким образом спасла ей жизнь.

    @QldPolice
    Уникальный пес-спасатель

    Старые собаки особенно ценят человеческий контакт, говорит профессор Пол Криви из Сиднея, который изучает поведение животных. Он считает это одной из причин, почему Макс остался с девочкой, сообщает bbc.

    По словам профессора, собака почувствовал, что девочка в беде.

    "Если маленькая девочка заплачет, то, скорее всего, собака отреагирует на это и начнет ее утешать", — сказал он ученый.

    Ранее сообщалось, что в китайской провинции Куньмин активистам удалось собрать более двух тысяч долларов на спасение 20 собак, которых похитили и собирались продать в рестораны для приготовления блюд.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Протоиерей Николай Данилевич
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Акция с требованием импичмента президента Украины П. Порошенко во Львове
    Онищенко: новая партия компромата
    Заседание СБ ООН
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Майдан по-армянски. Оппозиция против Саргсяна