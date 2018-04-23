Согревал всю ночь. В Австралии пес спас потерявшуюся девочку

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. В австралийском Квинсленде трехлетняя девочка Аврора самостоятельно покинула дом и смогла убежать.

Однако 17-летний пес Макс, который уже частично глух и слеп, последовал за ребенком и спас ее, рассказывает удивительную историю полиция Кливленда.

Для поисков девочки организовали операцию, в которой принимали участие более 100 спасателей и добровольцев. Когда ребенка и собаку нашли, правоохранители присвоили псу титул "Почетный полицейский пес".

Бабушка Авроры Лейса Мари Беннетт рассказала, что Аврора и пес спрятались под камнем, так как температура опустилась до 15 градусов. Собака согревала малышку всю ночь и таким образом спасла ей жизнь.

Старые собаки особенно ценят человеческий контакт, говорит профессор Пол Криви из Сиднея, который изучает поведение животных. Он считает это одной из причин, почему Макс остался с девочкой, сообщает bbc.

По словам профессора, собака почувствовал, что девочка в беде.

"Если маленькая девочка заплачет, то, скорее всего, собака отреагирует на это и начнет ее утешать", — сказал он ученый.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Куньмин активистам удалось собрать более двух тысяч долларов на спасение 20 собак, которых похитили и собирались продать в рестораны для приготовления блюд.