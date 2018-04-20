Мусульманка не получила гражданство Франции из-за отказа пожать руку

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Женщина, которая вышла замуж за француза и пыталась получить гражданство Франции, в итоге осталась без паспорта из-за отказа пожать руку чиновнику.

Прибывшая из Алжира женщина подала документы на получение гражданства и результаты рассмотрения ее заявки были позитивными. Однако во время обязательной официальной церемонии она отказалась пожать руку местному чиновнику, объяснив это своими религиозными убеждениями. В итоге французские власти отказали ей в оформлении бумаг, так как она "не может интегрироваться во французское общество", пишет издание The Local.

С 2016 года семья женщины добивается отмены решения властей, однако в итоге суд стал на сторону чиновников в связи тем, что "в ответственный и символичный момент она проявила неспособность к ассимиляции".

По закону, французское гражданство можно получить только после прохождения официальной церемонии его присвоения. Во время мероприятия кандидат должен проявить свое уважение к национальным ценностям.

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В 2016 году Франция натурализовала 120 тысяч иностранцев. Из них 21 тысяча прибыли в страну по визе жениха или невесты.