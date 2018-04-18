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    В мире

    В Мексике обнаружили уникальную монету нацистов из будущего

    (обновлено: )56821
    На стройке в Мексике нашли странную монету со свастикой, датированную 2039 годом. На обороте монеты фраза "Все в одной нации", выгравированная на немецком языке.
    В Мексике нашли монету нацистов из будущего
    Скриншот видео

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Мексиканец Диего Авила на строительной площадке нашел уникальную монету.

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    На ней четко изображены нацистские символики — орел со свастикой. Но дата изготовления монеты поражает воображение — 2039 год, а над свастикой — надпись "Новая Германия", сообщают Новости Планеты.

    На обороте монеты фраза "Все в одной нации", выгравированная  на немецком языке.

    Пользователи соцсетей высказывали самые разные предположения появления загадочной монеты, одни предположили, что она прибыла из параллельного мира или видоизмененной линии временного пространства. А были и те, кто предположил, что Германия вмешается в мировые конфликты, воспользовавшись засекреченными нацистскими бункерами в Антарктиде, а затем станет центром мира.

    Наиболее трезвомыслящие считают, что монету сделал какой-нибудь шутник.

    Ранее сообщалось, что керамическую утварь IV века до новой эры, искусно расписанную орнаментами и сценами из античной мифологии, обнаружили на раскопках курганов и древних укреплений археологи на походах к железнодорожной части моста через Керченский пролив в Крыму.

     

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