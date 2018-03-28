В Швейцарии археологи нашли "лапоть" возрастом 5 тысяч лет

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Археологи нашли на дне озера Грайфензее на севере Швейцарии дырявый ботинок человека, жившего 5 тыс. лет наза, сообщает Twitter швейцарского кантона Цюрих.

По данным властей, речь идет о редком артефакте. Ботинок, выполненный из лыка, внешне напоминает лапоть. Под пяткой на ботинке имеется дырка. Его длина — 26 см. Скорее всего, он мог принадлежать взрослому человеку.

Ученые утверждают, что в те времена при производстве обуви использовались ленточки из лыка толщиной в полсантиметра. Отмечается, что, несмотря на продолжительность времени, таких находок в Европе было сделано менее десятка.

— Kanton Zürich (@KantonZuerich) 27 марта 2018 г.

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