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    Культура

    В Швейцарии археологи нашли "лапоть" возрастом 5 тысяч лет

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    По информации властей швейцарского кантона Цюрих, ботинок, выполненный из лыка, внешне напоминает лапоть. Под пяткой на ботинке имеется дырка. Его длина — 26 см.
    Археологи нашли древний ботинок в швейцарском озере
    @KantonZuerich

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Археологи нашли на дне озера Грайфензее на севере Швейцарии дырявый ботинок человека, жившего 5 тыс. лет наза, сообщает Twitter швейцарского кантона Цюрих.

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    По данным властей, речь идет о редком артефакте. Ботинок, выполненный из лыка, внешне напоминает лапоть. Под пяткой на ботинке имеется дырка. Его длина — 26 см. Скорее всего, он мог принадлежать взрослому человеку. 

    Ученые утверждают, что в те времена при производстве обуви использовались ленточки из лыка толщиной в полсантиметра. Отмечается, что, несмотря на продолжительность времени, таких находок в Европе было сделано менее десятка.

    ​Ранее сообщалось, что во время строительства новой станции Римского метрополитена рабочие обнаружили хорошо сохранившийся дом античного военачальника с мозаиками, фресками и мраморными полами.

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