В центре Берлина обнаружили археологическую сенсацию

Sputnik Deutschland, Andreas Klug

РИА Новости Украина

В районе Пренцлауэр Берг немецкой столицы почти через 30 лет после падения Берлинской стены был обнаружен неизвестный до сих пор тоннель протяженностью около 80 метров, соединявший восточную и западную части города. Историки говорят о сенсации, а ведущий археолог выразил надежду на то, что этот тоннель станет первым, который будет представлен публике "в оригинале".

Парк "У Стены" является излюбленным местом встреч в Берлине. Там стоит стена, разрисованная граффити, там есть баскетбольные площадки и места для барбекю и караоке, там играют уличные музыканты, а также там располагается "блошиный рынок", упомянутый в любом путеводителе. 30 лет назад это место было "нейтральной" зоной между двумя Германиями — здесь стояла Берлинская стена. А под ней кое-кто копал тоннели, по которым можно было бежать из Восточного Берлина в Западный.

И вот на днях сотрудники городской водопроводной службы в ходе ремонтных работ обнаружили очередной тоннель. Они связались с археологом Торстеном Дресслером, который уже на протяжении многих лет вместе со своими товарищами занимается поиском и изучением тоннелей, по которым люди когда-то бежали с территории ГДР в Западный Берлин. Кроме того, Дресслер пишет диссертацию, посвященную этой по-прежнему незаконченной главе немецко-немецкой истории. Из документов бывшего Министерства государственной безопасности ГДР он знал, что в окрестностях нынешнего парка "У Стены" действительно должен был быть тоннель, и сразу понял, что рабочие обнаружили именно его: "Это первый тоннель, который мы обнаружили в черте города, а именно на Бернауэр штрассе. На протяжении уже более десяти лет я наблюдаю за работами, ведущимися над мемориалом "Берлинская стена". Но до сих пор нам не удавалось обнаружить тоннели, по которым люди бежали из восточной части Берлина в западную. Это первый тоннель, обнаруженный в городской черте".

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В общей сложности в Берлине было вырыто более 70 тоннелей — главным образом, в начале 1960-х годов. Большая часть из них была в свое время обнаружена восточногерманским МГБ. По 19 тоннелям, однако, более 300 человек сумели бежать на Запад. Большинство тоннелей были выкопаны с западной части в сторону восточной, потому что именно в западной части можно было вести работы незаметно. Еще в 1984 году был построен тоннель, который, как и многие другие, был обнаружен спецслужбами ГДР.

Sputnik Deutschland, Andreas Klug Археолог Торстен Дресслер на месте раскопок, где найден тоннель, проходивший под Берлинской стеной

В районе Пренцлауэр Берг, где расположены кварталы Панков в бывшем Восточном и Веддинг в бывшем Западном Берлине, жилые дома стоят в непосредственной близости от теперь уже бывшей Стены. В первые дни после ее возведения многие жители восточной части города стремились, во что бы то ни стало, бежать, и выпрыгивали прямо из окон домов, "смотревших" на Запад, на натянутые внизу простыни. И именно здесь было вырыто наибольшее количество тоннелей, потому что расстояние между домами на восточной и западной стороне Стены было минимальным.

"Из картографических документов мы знали, что на территории нынешнего парка раньше находилась товарная железнодорожная станция, и ее здания примыкали практически вплотную к Стене, то есть к самой границе. Это были идеальные условия для строителей тоннелей, которые могли копать их непосредственно от линии границы в восточном направлении", пояснил Дресслер.

Обнаруженные тоннели обычно получают названия в честь людей, когда-то инициировавших их строительство. В данном случае инициатором был Карл Вайнштайн: "Вайнштайн вместе с женой в ночь строительства Стены находился в Западном Берлине, рассказал археолог Дресслер. - Но их дочь оставалась у родителей жены в восточной части города, так что они потеряли возможность видеться с собственным ребенком. Поэтому Карл решил выкопать тоннель. Он нашел необходимые строительные материалы, укрытие и людей, чтобы воплотить свою цель в жизнь".

Тоннель шириной всего 1,40 метра и длиной около 80 метров вел на пятиметровой глубине к первому жилому дому на восточной стороне, на улице Одербергер штрассе. По словам Дресслера, строительство начали в 1963 году четыре человека. Одного из них, Карла-Вольфганга Хольцапфеля, ему удалось разыскать и поведать ему о находке: "Этот тоннель строился четыре месяца — с марта по июнь 1963 года — из Западного в Восточный Берлин. Четверо молодых людей, в том числе господин Хольцапфель, успели продвинуться на 80 метров. Это было невероятное достижение, связанное с огромным риском для их жизни, потому что тоннель мог обвалиться, и они задохнулись бы под землей. А если бы солдаты, охранявшие границу наверху, обнаружили их, то они расстреляли бы их. А потом, незадолго до окончания строительства, о тоннеле стало известно — видимо, по причине предательства. Это, несомненно, было страшным ударом. Когда становятся известны подобные истории, даже историки и археологи бывают тронуты до глубины души".

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Молодым людям не удалось добраться до заветной цели буквально несколько метров. Видимо, сотрудникам восточногерманского МГБ, так называемой "штази", удалось перехватить информатора, который сообщал жителям ГДР о новых возможностях для бегства на Запад. Дресселю удалось найти среди документов "штази" схему этого тоннеля.

А еще участник тех событий Хольцапфель рассказал Дресслеру историю предательства: "Один из четверых молодых людей, копавших тоннель, работал курьером между Западным и Восточным Берлином и налаживал контакты с потенциальными беглецами. С ними надо было договариваться о месте и времени встречи, придумывать пароли и т.д. А у этого человека, имени которого я не хочу называть, к сожалению, была интрижка с замужней женщиной, которая рассказала обо всем своему мужу. А тот, по печальному стечению обстоятельств, был пограничником, и курьера во время очередной вылазки в восточную часть города задержали".

На основании изучения документов МГБ Дресслер предполагает, что под парком "У Стены" есть еще три аналогичных тоннеля.

Сейчас же главной задачей представляется сохранить обнаруженный тоннель в исходном виде. Власти и водопроводная служба города уже выразили готовность к содействию.

"В настоящий момент свое слово должны сказать "водопроводчики", которые на протяжении еще двух лет будут вести в этом районе работы. По их окончании начнется переустройство парка "У Стены". Тогда часть пограничной зоны, когда-то перегороженная для проезда автомобильного транспорта, должна стать частью выставки под открытым небом под названием "Археологическое окно". Решение о том, будет ли обнаруженный тоннель разрыт или в том или ином виде представлен публике, будут принимать фонд "Берлинская стена" и земельное ведомство по уходу за памятниками. В настоящий момент тоннель заблокирован, чтобы в него никто не мог попасть", сказал Дресслер.

Таким образом, тоннель под парком "У Стены" может стать очередным памятником, посвященным истории раздела Германии. В парке уже есть два важных центра, в которых публика может познакомиться с историческими документами: мемориал "Берлинская стена" на Бернауэр штрассе и музей "Берлинский подземный мир" у вокзала "Гезундбруннен", где выставлены, в частности, макеты тоннелей. В ближайшем будущем в Берлине публике может быть представлен и первый настоящий тоннель.