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    Зарубежье

    В центре Берлина обнаружили археологическую сенсацию

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    В общей сложности в Берлине было вырыто более 70 тоннелей - главным образом, в начале 1960-х годов. Большая часть из них была в свое время обнаружена восточногерманским МГБ. По 19 тоннелям, однако, более 300 человек сумели бежать на Запад.
    Археолог Торстен Дресслер на месте раскопок, где найден тоннель, проходивший под Берлинской стеной
    Sputnik Deutschland, Andreas Klug

    РИА Новости Украина

    В районе Пренцлауэр Берг немецкой столицы почти через 30 лет после падения Берлинской стены был обнаружен неизвестный до сих пор тоннель протяженностью около 80 метров, соединявший восточную и западную части города. Историки говорят о сенсации, а ведущий археолог выразил надежду на то, что этот тоннель станет первым, который будет представлен публике "в оригинале".

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    Парк "У Стены" является излюбленным местом встреч в Берлине. Там стоит стена, разрисованная граффити, там есть баскетбольные площадки и места для барбекю и караоке, там играют уличные музыканты, а также там располагается "блошиный рынок", упомянутый в любом путеводителе. 30 лет назад это место было "нейтральной" зоной между двумя Германиями — здесь стояла Берлинская стена. А под ней кое-кто копал тоннели, по которым можно было бежать из Восточного Берлина в Западный.

    И вот на днях сотрудники городской водопроводной службы в ходе ремонтных работ обнаружили очередной тоннель. Они связались с археологом Торстеном Дресслером, который уже на протяжении многих лет вместе со своими товарищами занимается поиском и изучением тоннелей, по которым люди когда-то бежали с территории ГДР в Западный Берлин. Кроме того, Дресслер пишет диссертацию, посвященную этой по-прежнему незаконченной главе немецко-немецкой истории. Из документов бывшего Министерства государственной безопасности ГДР он знал, что в окрестностях нынешнего парка "У Стены" действительно должен был быть тоннель, и сразу понял, что рабочие обнаружили именно его: "Это первый тоннель, который мы обнаружили в черте города, а именно на Бернауэр штрассе. На протяжении уже более десяти лет я наблюдаю за работами, ведущимися над мемориалом "Берлинская стена". Но до сих пор нам не удавалось обнаружить тоннели, по которым люди бежали из восточной части Берлина в западную. Это первый тоннель, обнаруженный в городской черте".

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    В общей сложности в Берлине было вырыто более 70 тоннелей — главным образом, в начале 1960-х годов. Большая часть из них была в свое время обнаружена восточногерманским МГБ. По 19 тоннелям, однако, более 300 человек сумели бежать на Запад. Большинство тоннелей были выкопаны с западной части в сторону восточной, потому что именно в западной части можно было вести работы незаметно. Еще в 1984 году был построен тоннель, который, как и многие другие, был обнаружен спецслужбами ГДР.

    Sputnik Deutschland, Andreas Klug
    Археолог Торстен Дресслер на месте раскопок, где найден тоннель, проходивший под Берлинской стеной

    В районе Пренцлауэр Берг, где расположены кварталы Панков в бывшем Восточном и Веддинг в бывшем Западном Берлине, жилые дома стоят в непосредственной близости от теперь уже бывшей Стены. В первые дни после ее возведения многие жители восточной части города стремились, во что бы то ни стало, бежать, и выпрыгивали прямо из окон домов, "смотревших" на Запад, на натянутые внизу простыни. И именно здесь было вырыто наибольшее количество тоннелей, потому что расстояние между домами на восточной и западной стороне Стены было минимальным.

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    "Из картографических документов мы знали, что на территории нынешнего парка раньше находилась товарная железнодорожная станция, и ее здания примыкали практически вплотную к Стене, то есть к самой границе. Это были идеальные условия для строителей тоннелей, которые могли копать их непосредственно от линии границы в восточном направлении", пояснил Дресслер.

    Обнаруженные тоннели обычно получают названия в честь людей, когда-то инициировавших их строительство. В данном случае инициатором был Карл Вайнштайн: "Вайнштайн вместе с женой в ночь строительства Стены находился в Западном Берлине, рассказал археолог Дресслер. - Но их дочь оставалась у родителей жены в восточной части города, так что они потеряли возможность видеться с собственным ребенком. Поэтому Карл решил выкопать тоннель. Он нашел необходимые строительные материалы, укрытие и людей, чтобы воплотить свою цель в жизнь".

    Тоннель шириной всего 1,40 метра и длиной около 80 метров вел на пятиметровой глубине к первому жилому дому на восточной стороне, на улице Одербергер штрассе. По словам Дресслера, строительство начали в 1963 году четыре человека. Одного из них, Карла-Вольфганга Хольцапфеля, ему удалось разыскать и поведать ему о находке: "Этот тоннель строился четыре месяца — с марта по июнь 1963 года — из Западного в Восточный Берлин. Четверо молодых людей, в том числе господин Хольцапфель, успели продвинуться на 80 метров. Это было невероятное достижение, связанное с огромным риском для их жизни, потому что тоннель мог обвалиться, и они задохнулись бы под землей. А если бы солдаты, охранявшие границу наверху, обнаружили их, то они расстреляли бы их. А потом, незадолго до окончания строительства, о тоннеле стало известно — видимо, по причине предательства. Это, несомненно, было страшным ударом. Когда становятся известны подобные истории, даже историки и археологи бывают тронуты до глубины души".

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    Молодым людям не удалось добраться до заветной цели буквально несколько метров. Видимо, сотрудникам восточногерманского МГБ, так называемой "штази", удалось перехватить информатора, который сообщал жителям ГДР о новых возможностях для бегства на Запад. Дресселю удалось найти среди документов "штази" схему этого тоннеля.

    А еще участник тех событий Хольцапфель рассказал Дресслеру историю предательства: "Один из четверых молодых людей, копавших тоннель, работал курьером между Западным и Восточным Берлином и налаживал контакты с потенциальными беглецами. С ними надо было договариваться о месте и времени встречи, придумывать пароли и т.д. А у этого человека, имени которого я не хочу называть, к сожалению, была интрижка с замужней женщиной, которая рассказала обо всем своему мужу. А тот, по печальному стечению обстоятельств, был пограничником, и курьера во время очередной вылазки в восточную часть города задержали".

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    На основании изучения документов МГБ Дресслер предполагает, что под парком "У Стены" есть еще три аналогичных тоннеля.

    Сейчас же главной задачей представляется сохранить обнаруженный тоннель в исходном виде. Власти и водопроводная служба города уже выразили готовность к содействию.

    "В настоящий момент свое слово должны сказать "водопроводчики", которые на протяжении еще двух лет будут вести в этом районе работы. По их окончании начнется переустройство парка "У Стены". Тогда часть пограничной зоны, когда-то перегороженная для проезда автомобильного транспорта, должна стать частью выставки под открытым небом под названием "Археологическое окно". Решение о том, будет ли обнаруженный тоннель разрыт или в том или ином виде представлен публике, будут принимать фонд "Берлинская стена" и земельное ведомство по уходу за памятниками. В настоящий момент тоннель заблокирован, чтобы в него никто не мог попасть", сказал Дресслер.

    Таким образом, тоннель под парком "У Стены" может стать очередным памятником, посвященным истории раздела Германии. В парке уже есть два важных центра, в которых публика может познакомиться с историческими документами: мемориал "Берлинская стена" на Бернауэр штрассе и музей "Берлинский подземный мир" у вокзала "Гезундбруннен", где выставлены, в частности, макеты тоннелей. В ближайшем будущем в Берлине публике может быть представлен и первый настоящий тоннель.

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