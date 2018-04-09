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    Новый президент Армении вступил в должность

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    Церемония инаугурации Армена Саркисяна прошла в спортивно-концертном комплексе имени Демирчяна. Саркисян принес присягу, положив руку на оригинал конституции и рукописное Евангелие VII века.
    Президент Армении Армен Саркисян вступил в должность
    Сайт президента Армении

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Новоизбранный, четвертый по счету президент Армении Армен Саркисян вступил в понедельник в должность на специальном заседании Национального собрания (парламента) республики.

    Церемония инаугурации прошла в спортивно-концертном комплексе имени Демирчяна, ее транслировало в прямом эфире Общественное телевидение Армении. Саркисян принес присягу, положив руку на оригинал конституции и рукописное Евангелие VII века.

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    "Клянусь быть верным конституции Республики Армения, при осуществлении своих полномочий быть беспристрастным, руководствоваться только общегосударственными и общенациональными интересами и вложить все свои силы в дело укрепления национального единства", — заявил новый президент, передает корреспондент РИА Новости.

    Сайт президента Армении
    Президент Армении Армен Саркисян вступил в должность

    Впервые в истории Армении глава государства был избран не в ходе общенародного голосования, а депутатами парламента. Такая процедура была предусмотрена конституционными реформами 2015 года, закрепившими переход страны от президентской к парламентской форме правления. Выборы состоялись 2 марта. За Саркисяна проголосовали 90 депутатов, против — 10.

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    После вступления в должность четвертого президента страны завершены все формальные и правовые процедуры переходного периода, и Армения стала парламентской республикой. Власть отныне сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента, которого будет избирать парламент, станут представительскими.

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