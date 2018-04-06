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    В мире

    Хорошая новость. В мире увеличилась продолжительность жизни

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    Почти 50% всего населения планеты не имеет возможности обратиться к врачу из-за отсутствия медицинской страховки либо дороговизны услуг доктора.
    Люди
    RIA News Юрий Абрамочкин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. В мире средняя продолжительность жизни в мире увеличилась на 23 года за последние 70 лет, сообщает сайт Новости ООН.

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    Между тем, по данным сайта, почти 50% всего населения планеты не имеет возможности обратиться к врачу из-за отсутствия медицинской страховки либо дороговизны услуг доктора.

    "7 апреля мы отмечаем Всемирный день здоровья и 70-летие Всемирной организации здравоохранения. Со времени ее создания средняя ожидаемая продолжительность жизни во всем мире увеличилась на 23 года", — заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

    По его словам, человечеству удалось справится с оспой и почти победить полиомиелит, одной из главных проблем являются масштабы материнской и детской смертности.

    Ранее ООН сообщала, что за несколько десятилетий биологическое разнообразие в мире существенно сократится, многие виды животных, птиц, рыб и растений исчезнут с планеты навсегда.

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