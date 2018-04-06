Хорошая новость. В мире увеличилась продолжительность жизни

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. В мире средняя продолжительность жизни в мире увеличилась на 23 года за последние 70 лет, сообщает сайт Новости ООН.

Между тем, по данным сайта, почти 50% всего населения планеты не имеет возможности обратиться к врачу из-за отсутствия медицинской страховки либо дороговизны услуг доктора.

"7 апреля мы отмечаем Всемирный день здоровья и 70-летие Всемирной организации здравоохранения. Со времени ее создания средняя ожидаемая продолжительность жизни во всем мире увеличилась на 23 года", — заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

По его словам, человечеству удалось справится с оспой и почти победить полиомиелит, одной из главных проблем являются масштабы материнской и детской смертности.

Ранее ООН сообщала, что за несколько десятилетий биологическое разнообразие в мире существенно сократится, многие виды животных, птиц, рыб и растений исчезнут с планеты навсегда.