В США ищут обладателя выигрыша в 521 миллион долларов

AFP/KAREN BLEIER

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В США неизвестный выиграл 521 миллион долларов в лотерею Mega Millions, сообщает телеканал Fox News.

"Счастливый" билет, как говорится на официальной странице лотереи в Twitter, был продан на одной из заправок "Лукойл" в окрестностях города Ривердейл в графстве Моррис.

Обладатель билета до сих пор не предъявил свои права на выигрыш, известно только, что он умудрился угадать все выигрышные номера — 11, 28, 31, 46, 59 и дополнительный Mega Ball — 1.

Ранее житель столицы Германии стал обладателем выигрышного лотерейного билета почти на 42 миллиона евро. Он выиграл в европейской лотерее Eurojackpot, угадав пять чисел и два дополнительных.