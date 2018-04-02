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    В США ищут обладателя выигрыша в 521 миллион долларов

    (обновлено: )13120
    Неизвестный купил выигрышный билет на автозаправке. Счастливчик угадал пять выигрышных номеров, а также дополнительный, который увеличивает сумму выигрыша до космических размеров.
    Доллары
    AFP/KAREN BLEIER

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В США неизвестный выиграл 521 миллион долларов в лотерею Mega Millions, сообщает телеканал Fox News.

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    "Счастливый" билет, как говорится на официальной странице лотереи в Twitter, был продан на одной из заправок "Лукойл" в окрестностях города Ривердейл в графстве Моррис.

    Обладатель билета до сих пор не предъявил свои права на выигрыш, известно только, что он умудрился угадать все выигрышные номера — 11, 28, 31, 46, 59 и дополнительный Mega Ball — 1.

    Ранее житель столицы Германии стал обладателем выигрышного лотерейного билета почти на 42 миллиона евро. Он выиграл в европейской лотерее Eurojackpot, угадав пять чисел и два дополнительных.

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