АМКУ предложил Кабмину стратегию развития рынка лотерей

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. На заседании Антимонопольного комитета принят отчет против монополии на лотерейном рынке.

Кроме того, выдвинуты Кабинету министров предложения, направленные на урегулирование проблемных вопросов.

Об этом сообщила госуполномоченный АМКУ Агия Загребельская.

Предлагается установить недискриминационные требования к участникам рынка выпуска и проведения лотерей, определить критерии для прозрачности проведения их отбора.

"Это касается и прозрачной структуры собственности операторов, и готовности их брать на себя социальные обязательства перед государством, и наличии в последних достаточной базы и знаний для того, чтобы работать эффективно и тому подобное. Результатом внедрения таких критериев и процедуры должен быть выход на рынок только тех участников, которые обладают способностью легально, прозрачно и социально-ответственно осуществлять свою деятельность, тех, владельцев которых государство "знает в лицо" и которые не прячутся за "оффшорными названиями", — уточнила уполномоченный АМКУ, сообщает "112 Украина".

Предлагается внедрить систему учета, мониторинга и контроля на рынке выпуска и проведения лотерей с целью достижения социальных и экономических целей. Планируется, что это усилит контроль государства за этим рынком и сможет вмешиваться в ситуацию в случае нарушений правовых норм оператором.

"В отчете содержится перечень конкретных мероприятий, которые мы предлагаем для достижения этой цели. Прежде всего, это централизованная электронная система принятия ставок независимо от вида проводимых лотерей, которая позволит в режиме реального времени контролирующему государственному органу отслеживать транзакции оператора", — пишет Загребельская.

Кроме того, АМКУ внес предложение урегулировать оборот товаров на смежных с рынком выпуска и проведения лотерей рынках, без которых невозможно проводить лотереи (отдельные их виды). Имеется ввиду введение системы сертификации лотерейного оборудования и лицензирования программного обеспечения.

"Это позволит разграничить лотерейное оборудование с оборудованием, которое используется для проведения других видов азартных игр, контролировать процесс использования исключительно легального оборудования, не допустит возможности "скрыть" оператору часть средств, уплаченных игроком и многое другое", — добавила она.

И последнее — это ввести барьеры доступа потребителей на рынок выпуска и проведения отдельных видов лотерей. В частности, это установление требований относительно места расположения объектов, предназначенных для проведения лотерей, частоты и объема потребления.

"Дети, больные лудоманией, лица, имеющие не погашенные финансовые обязательства не должны иметь доступ к азартным играм. На сегодня нормативная база никоим образом не решает данный вопрос кроме юридической констатации запрета лицам до 18 лет участвовать в лотереях", — пояснила Агия Загребельская.

Ранее сообщалось, что несколько десятков подростков разгромили киоски с лотереей возле станции метро "Нивки" в Киеве, есть задержанные, ответственность за разгром взяла партия "Национальный корпус".