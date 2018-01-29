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    В США мужчина выиграл в лотерею $1 млн и через 3 недели умер

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    Мужчина купил лотерейный билет за 10 долларов, стер защитный слой и обнаружил, что выиграл. Американец решил получить единовременный платеж, который составил 661,8 тысячи долларов.
    Лотерея в США Пауэрбол (Powerball)
    KAREN BLEIER/AFP

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Житель США скончался через три недели после того, как выиграл в лотерею 1 миллион долларов, сообщает портал New York Upstate.

    Житель города Сидни (штат Нью-Йорк) Дональд Савастано вырос на Лонг-Айленде, где отец обучил его плотницкому делу. Затем Савастано переехал в Сидни, стал успешным плотником и помог своей девушке вырастить двух сыновей. Четвертого января он выиграл в лотерею 1 миллион долларов, а через три недели скончался от рака.

    Как сообщает портал, Савастано купил лотерейный билет за 10 долларов, стер защитный слой и обнаружил, что выиграл. Американец решил получить единовременный платеж, который составил 661,8 тысячи долларов.

    "Я плотник, который работает на себя, у меня не было плана на старость. Деньги помогут мне с этим. Никаких экстравагантных планов нет. Я куплю новый грузовик, выплачу долги, сделаю инвестиции", — рассказывал Савастано после выигрыша. Он также планировал потратить часть денег на отпуск.

    Савастано не удалось воплотить свои планы в жизнь – ему диагностировали рак 4-й стадии. Он скончался в минувшую пятницу.

    Ранее в США американка дважды за день выиграла в лотерее.

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