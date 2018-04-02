Во Франции рухнул аттракцион, есть погибший

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Во Франции на ярмарке в Невиль-сюр-Соне вышел из строя один из аттракционов, в результате чего погиб один человек, еще четверо получили травмы, сообщает Le Progres.

Сообщается, что аттракцион, состоящий из нескольких качелей, внезапно упал. Погибший мужчина не катался на карусели, но его смертельно ранило куском, отломавшимся от конструкции.

leprogres.fr Во Франции вышел из строя аттракцион

По словам некоторых очевидцев, мужчина все же находился на карусели с двумя детьми, и его выбросило с аттракциона. Также серьезно пострадала 8-летняя девочка.

Кроме того, 12 человек получили шок от происшедшего, им помогли на месте.

Напомним, в прошлом году авария на трансформаторной подстанции привела к остановке популярных аттракционов в американском парке развлечений "Диснейленд".