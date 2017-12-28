наверх
28.12.201711:42
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Авария на аттракционе. В "Диснейленде" эвакуировали посетителей

    (обновлено: )71
    Отключение электричества в Диснейленде
    Отключение электричества в Диснейленде
    Отключение электричества в Диснейленде
    Отключение электричества в Диснейленде
    Отключение электричества в Диснейленде
    Отключение электричества в Диснейленде
    Отключение электричества в Диснейленде
    Отключение электричества в Диснейленде
    Отключение электричества в Диснейленде
    Sarah Mansoor / via Twitter
    Отключение электричества в Диснейленде
    REUTERS Ashoka Thiagarajan
    Отключение электричества в Диснейленде
    REUTERS Ashoka Thiagarajan
    Отключение электричества в Диснейленде
    REUTERS @IDKMYBFF_SARAH
    Отключение электричества в Диснейленде
    REUTERS @GFIENBERG17
    Отключение электричества в Диснейленде
    REUTERS @IDKMYBFF_SARAH
    Отключение электричества в Диснейленде
    twitter.com/idkmybff_Sarah
    Отключение электричества в Диснейленде
    twitter.com/idkmybff_Sarah

    Рекомендуем

    Взрыв в магазине Санкт-ПетербургаПоследствия разрушительного взрыва в Петербурге. Кадры с места ЧП09:58 28.12.2017
    Встреча в Борисполе украинцев, освобожденных из плена в ДонбассеКак встречали освобожденных из плена в Донбассе украинцев06:57 28.12.2017
    На месте взрыва в Петербурге, 27 декабря 2017Появились первые кадры с места взрыва в Петербурге18:58 27.12.2017
    Обмен пленными 27 декабря 2017Обмен пленными в Донбассе: первые кадры на свободе17:50 27.12.2017
    Клаудия Альенде – бразильский клон Меган Фокс, которая имеет более миллиона подписчиковГорячая красотка из Бразилии ошеломляет сходством с Меган Фокс17:38 27.12.2017
    Пленные отправляются к месту обменаПодготовка к обмену пленными13:42 27.12.2017
    Ситуация на Иловайской улице в МосквеПереполох в Москве. Экс-владелец фабрики устроил стрельбу12:25 27.12.2017
    Скульптуры из солиМертвое море творит чудеса с обычными вещами11:51 27.12.2017
    Мастер на все руки, или Как сделать идеальную жену10:47 27.12.2017
    Все фотоленты

    Авария на трансформаторной подстанции привела к остановке популярных аттракционов в американском парке развлечений "Диснейленд". 

    После отключения гостей парка эвакуировали. В связи с рождественскими каникулами на момент отключения "Диснейленд" был переполнен посетителями.

    "Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно скорее восстановить работу", — сообщалось в аккаунте Dicsneyland Todey в Twitter.

    Отключение привело к остановке аттракционов в зоне Toontown, посвященной персонажам мультфильмов Диснея, и Fantasyland. Также был обесточен монорельс ведущий на аттракцион "Пираты карибского моря". Несколько посетителей застряли на своих местах.

    Смотрите также: Сказка для взрослых и детей. Парижский "Диснейленд" отметил юбилей

    Позднее "Диснейленд" возобновил работу: "Мы искренне приносим извинения за неудобства для всех наших гостей, которые пострадали от сегодняшнего отключения электроэнергии в "Диснейленде". Мы рады сообщить, что все аттракционы полностью работоспособны", — сообщается в Twitter компании.

    Ссылки по теме:
    Теги: