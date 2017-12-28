Авария на аттракционе. В "Диснейленде" эвакуировали посетителей

Авария на трансформаторной подстанции привела к остановке популярных аттракционов в американском парке развлечений "Диснейленд".

После отключения гостей парка эвакуировали. В связи с рождественскими каникулами на момент отключения "Диснейленд" был переполнен посетителями.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно скорее восстановить работу", — сообщалось в аккаунте Dicsneyland Todey в Twitter.

Отключение привело к остановке аттракционов в зоне Toontown, посвященной персонажам мультфильмов Диснея, и Fantasyland. Также был обесточен монорельс ведущий на аттракцион "Пираты карибского моря". Несколько посетителей застряли на своих местах.

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Позднее "Диснейленд" возобновил работу: "Мы искренне приносим извинения за неудобства для всех наших гостей, которые пострадали от сегодняшнего отключения электроэнергии в "Диснейленде". Мы рады сообщить, что все аттракционы полностью работоспособны", — сообщается в Twitter компании.