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    Из-за отключения электричества в "Диснейленде" остановились аттракционы

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    Авария на электрической подстанции привела к тому, что посетителей парка развлечений эвакуировали из зоны Toontown и Fantasyland.
    Аттракцион в Диснейленде
    Фото Disneyland Today

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Авария на трансформаторной подстанции привела к остановке популярных аттракционов в американском парке развлечений "Диснейленд".

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    После отключения гостей парка эвакуировали. В связи с рождественскими каникулами на момент отключения "Диснейленд" был переполнен посетителями.

    "Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно скорее восстановить работу", — сообщалось в аккаунте Dicsneyland Todey в Twitter.

    Отключение привело к остановке аттракционов в зоне Toontown, посвященной персонажам мультфильмов Диснея, и Fantasyland. Также был обесточен монорельс ведущий на аттракцион "Пираты карибского моря". Несколько посетителей застряли на своих местах.

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    Позднее "Диснейленд" возобновил работу: "Мы искренне приносим извинения за неудобства для всех наших гостей, которые пострадали от сегодняшнего отключения электроэнергии в "Диснейленде". Мы рады сообщить, что все аттракционы полностью работоспособны", — сообщается в Twitter компании.

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