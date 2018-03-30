Китайский пенсионер поразил слишком молодой внешностью

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Китайский пенсионер Ху Хай, которому по паспорту уже 67 лет, удивляет людей своим внешним видом 30-летнего парня, пишет Daily Mail.

По его мнению, такой вид связан с активным образом жизни, а также разнообразными хобби.

dailymail.co.uk Китайский пенсионер Ху Хай

Ху Хая увлекается йогой, танцем живота и пением.

dailymail.co.uk Китайский пенсионер Ху Хай

"Мы не состаримся и навсегда останемся молодыми, пока знакомимся с новыми и прекрасными вещами. Поэтому я каждый день просыпаюсь и говорю себе, что еще есть масса вещей, которые мне надо сделать", — говорит Ху Хай.

Он также отмечает, что человек имеет три разных возраста: биологический, физический и психологический. По словам китайца, его психологический возраст не превышает 20 лет.

Напомним, ранее ученые нашли новый способ не стареть.