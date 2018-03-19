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    Культура

    Джоли рассказала, воспринимает ли грядущую старость

    (обновлено: )84
    По мнению голливудской актрисы, красивая человеческая черта - это интеллект. Джоли убеждена, что молодым сейчас действительно трудно, люди постоянно судят, критикуют и имеют собственное мнение.
    Американская актриса Анджелина Джоли. Архивное фото
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Голливудская актриса Анджелина Джоли заявила, что процесс старения и взросления воспринимает с любовью к себе и своему телу. 42-летняя кинодива заявила, что становиться старше и меняться — означает жить. Об этом сообщает InStyle.

    "Люди, которых я считаю красивыми, не опираются на чью-то чужую мысль о том, что является приемлемым или красивым. Меня всегда влекло к людям уникальным, иным, которые просто являются собой. Мне становится немного грустно, когда я вижу, как у кого-то не получается жить в своем собственном теле и чувствовать себя в нем комфортно. В обществе есть много вещей, которые заставляют людей так чувствовать", — поделилась Энджи.

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    "Молодым сейчас действительно трудно, люди постоянно судят, критикуют и имеют собственное мнение. Смешно — по-моему, несколько десятков лет назад быть иным — вот чего тебе хотелось. А теперь, думаю, более желательно слиться с массой, смешаться, стать таким же хорошим или подобным. Мои дети мало бывают в соцмедиа. Я надеюсь, что у них успеет сформироваться представление, что им нравится, прежде чем куча других людей им скажут, какими они должны быть или как их воспринимают", — отметила знаменитость.

    По мнению Джоли, красивая человеческая черта — это интеллект. Эмпатия, ум, страсть — нет ничего более привлекательного, а вот темноту в сердце не спрячешь ни за макияжем, ни по одежде.

    "Я смотрю в зеркало и вижу, что похожа на свою мать, и это меня согревает. А еще я вижу, что старею, и мне это нравится, потому что это означает, что я жива — я живу и старею. Конечно, мне не нравится какое-то темное пятнышко, что осталось после беременности. Я вижу свои недостатки. Но то, что я вижу, не черты внешности. Я скорее вижу в моем лице мою семью. Я вижу мой возраст", — пояснила Джоли.

    Как сообщалось ранее, американский актер Брэд Питт появился на публике с принцессой Монако Шарлоттой Казираги, по информации СМИ, пара уже живет вместе.

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