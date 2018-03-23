Ученые нашли новый способ не стареть

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Австралийские ученые из Университета Нового Южного Уэльса и Гарвардской школы медицины (США) разработали новый способ борьбы со старением мышц.

Этот метод имитирует эффект от физических упражнений, сообщается на EurekAlert!.

С возрастом приток крови к тканям и органам снижается, что ухудшает их функционирование. Показано, что при этом уменьшается уровень окисленной формы никотинамидадениндинуклеотида (NAD), в результате чего замедляется метаболизм клетки.

Однако внесение в организм мышей никотинамида мононуклеотида (NMN), а также сероводорода позволило увеличить физическую выносливость на 60 процентов как у молодых, так и старых грызунов.

Так, 32-месячные животные, которые получали комбинированную терапию в течение четырех недель, были в два раза выносливее животных в контрольной группе. Показатели тех мышей, в организме которых повышали уровень только NMN, улучшились в 1,6 раза. По мнению исследователей, это связано с тем, что оба соединения стимулируют активность белка SIRT1, участвующего в образовании кровеносных сосудов.

Ранее ученые обнаружили, что витамин D способен улучшить состояние клетки, омолаживая ее. Он блокирует активацию интерферона и уменьшает репликационный стресс.