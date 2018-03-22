Американец лишился пальца на руке и заменил его пальцем ноги

Скриншот с видео

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. В американском городе Чикаго, штат Иллинойс, американцу пришили палец ноги на место потерянного пальца руки, сообщает WGN9.

45-летний Мело Хайрапетян лишился пальца, когда пилил дерево. Он оступился, куртка попала в циркулярную пилу и потянула его кисть под вращающееся лезвие. Большой палец оказался полностью отрезан. Мизинец держался на полоске уцелевшей ткани, но и его пришлось ампутировать.

Скриншот с видео Американец при подготовке к операции

Травма значительно затруднила мужчине жизнь. "Я не могу жить с тремя пальцами на руке, — говорит Хайрапетян. — Невозможно брать вещи, невозможно чистить зубы, невозможно побрызгать дезодорантом, невозможно застегнуть пуговицы или ширинку".

Он вспомнил, что в детстве смотрел по телевизору передачу, в которой рассказывали о пересадке пальцев с ног на руку. Хайрапетян выяснил, что такую процедуру делают в медицинском центре университета Лойола в Чикаго. "Я сразу понял, что она мне нужна", — рассказывает он.

Операция продолжалась 16 часов. Два хирурга работали одновременно: один готовил к трансплантации большой палец на одной из ступней мужчины, другой — поврежденную кисть руки. После пересадки Хайрапетяну понадобилась многомесячная эрготерапия, чтобы заново научиться самым простым действиям.

Напомним, игрок клуба Национальной регбийной лиги "Саус Сидней Рэббитоуз" австралиец Ангус Кричтон ампутировал себе средний палец на левой руке, чтобы продолжить спортивную карьеру.