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    В Австралии регбист ампутировал палец ради продолжения карьеры

    (обновлено: )96
    Сообщается, что 21-летний регбист Национальной регбийной лиги решился на ампутацию, чтобы решить свою проблему давнюю проблему с пальцем.
    Регби
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Игрок клуба Национальной регбийной лиги (NRL) "Саус Сидней Рэббитоуз" австралиец Ангус Кричтон ампутировал себе средний палец на левой руке, чтобы продолжить спортивную карьеру, сообщает Guardian.

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    "У меня была постоянна травма пальца. Некоторое время назад его прооперировали. У меня на нем нет "костяшки". Врач сказал, что я могу либо ампутировать полпальца, либо снова оперировать его. Но его и так уже несколько раз оперировали, так как я его все время ломаю. Я не могу согнуть палец, поэтому кажется, что я все время показываю неприличный жест. Если я сжимаю кулак, мой средний палец торчит", — признался Кричтон.

    После четвертой такой операции 21-летний регбист решился на ампутацию, чтобы решить свою проблему.

    Ранее Кричтон подписал трехлетний контракт с другим клубом NRL "Сидней Рустерз", который вступает в силу с 2019 года.

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