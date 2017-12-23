В Австралии регбист ампутировал палец ради продолжения карьеры

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Игрок клуба Национальной регбийной лиги (NRL) "Саус Сидней Рэббитоуз" австралиец Ангус Кричтон ампутировал себе средний палец на левой руке, чтобы продолжить спортивную карьеру, сообщает Guardian.

"У меня была постоянна травма пальца. Некоторое время назад его прооперировали. У меня на нем нет "костяшки". Врач сказал, что я могу либо ампутировать полпальца, либо снова оперировать его. Но его и так уже несколько раз оперировали, так как я его все время ломаю. Я не могу согнуть палец, поэтому кажется, что я все время показываю неприличный жест. Если я сжимаю кулак, мой средний палец торчит", — признался Кричтон.

После четвертой такой операции 21-летний регбист решился на ампутацию, чтобы решить свою проблему.

Ранее Кричтон подписал трехлетний контракт с другим клубом NRL "Сидней Рустерз", который вступает в силу с 2019 года.