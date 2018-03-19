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    В мире

    Большинство американцев уверены, что страной управляют "серые кардиналы"

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    Согласно результатам исследования, 74% опрошенных считают, что группа "серых кардиналов" существует или "скорее всего существует" и тайно управляет национальной политикой США.
    Флаг США
    REUTERS Shannon Stapleton

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Три четверти (74%) американцев считают, что в США существует "неизбранная группа правительственных или военных чиновников", которая управляет страной. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром Monmouth University Polling Institute.

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    REUTERS KCNA/via REUTERS
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    Согласно результатам исследования, 74% опрошенных считают, что такая группа существует или "скорее всего существует" и тайно управляет национальной политикой страны.

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    Примечательно, что более половины граждан США (63%) заявили, что не знакомы с термином "глубинное государство" или "тайная власть" (Deep State), которым обозначаются подобные тайные группы "серых кардиналов".

    Опрос проводился в период 2-5 марта 2018 года. В нем приняли участие 803 человека. Статистическая погрешность составляет 3,5%.

    Ранее сообщалось, что согласно результатам соцопроса, проведенного КМИС, действующий президент Украины Петр Порошено опустился на четвертое место в президентском рейтинге. 

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