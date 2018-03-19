США и Северная Корея: шаг от войны к миру

РИА Новости Украина

Спецпосланник президента Южной Кореи, советник по вопросам безопасности Чон Ый Ен находится с визитом в Китае. Ранее президент США Дональд Трамп согласился встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до мая. Одновременно с этим южнокорейская газета "Тона ильбо" сообщила, что лидер КНДР Ким Чен Ын выразил "сильное желание" подписать мирный договор с США и установить дипломатические отношения между двумя странами.

Опрошенные Sputnik китайские эксперты отметили потепление обстановки в регионе, но одновременно с этим подчеркнули, что диалог США и КНДР не сможет мгновенно решить комплексную проблему Корейского полуострова.

Эксперт по проблемам Корейского полуострова Ляонинской Академии общественных наук Лю Чао в комментарии Sputnik отметил готовность Китая всеми силами способствовать диалогу КНДР и США по вопросу денуклеаризации полуострова и потепление обстановки в регионе в целом:

"В настоящее время напряженность на Корейском полуострове ослабевает, Китай поддерживает и придает этому большое значение. Поскольку Китай является крупным государством в Северо-Восточной Азии, обстановка в регионе напрямую связана с его интересами и безопасностью. Китай всегда придавал большое значение развитию ситуации на Корейском полуострове, в частности, вопросу денуклеаризации. Если переговоры на высшем уровне между Северной и Южной Кореей, а также встреча руководителей КНДР и США пройдут гладко, это положительно скажется на смягчении ситуации. Китай всегда утверждал, что ядерная проблема на Корейском полуострове в основном вызвана противоречиями, которые имеются между США и КНДР, и лучше всего, если они могут их разрешить путем переговоров. Поэтому Китай будет в полной мере содействовать переговорам между США и Северной Кореей по вопросу денуклеаризации. Кроме того, я в последнее время вижу некоторые высказывания о том, что "контакты между США и КНДР могут сместить Китай на уровень периферии". Думаю, что эти аргументы не обоснованы. Статус КНР в регионе остается неизменным, а стремление Китая защищать свои национальные интересы и региональную безопасность — необратимы. Китайская сторона всегда будет уделять внимание мирному процессу на Корейском полуострове и приветствовать переговоры между США и КНДР".

Как отмечает в одной из последних публикаций издание Global Times, если результатом встречи лидеров США и КДНР станет важный прорыв – прекращение разработок ядерного оружия КДНР – обладающий правом вето в Совете безопасности ООН Китай получит возможность расположить членов Совбеза к ослаблению либо отмене направленных на КНДР санкций. В таком случае Китай будет готов возобновить торговые отношения с северным соседом и создать благоприятную внешнюю среду для устойчивого экономического развития КНДР. Географическая близость и растущее влияние Китая определяют важную роль в способствовании денуклиаризации Корейского полуострова.

Руководитель Центра исследований Северо-Восточной Азии Цзилиньского универитета Ба Дяньцзюнь заявил в интервью Sputnik, что в случае успешных переговоров заинтересованных сторон, обстановка в регионе примет позитивный оборот:

"Возможные переговоры США и КНДР – результат многолетнего взаимодействия каждой из сторон. Можно сказать, что "все, что достигает своего предела, неизбежно обращается вспять". Ранее мы могли наблюдать, что ситуация на Корейском полуострове находилась буквально на пороге войны, а соседние страны пребывали в напряжении, не исключали даже возникновения случайного конфликта. Но сейчас успокаивает то, что КНДР, Южная Корея и США пребывают в "рациональном" состоянии, Ким Чен Ын выдвинул идею мирного договора, все это – огромные перемены. Если США и КНДР удастся осуществить диалог, а Южная и Северная Корея достигнут мирного урегулирования, ситуация в регионе перейдет в позитивное русло. Кроме того, побочный эффект распространится и на другие страны Северо-Восточной Азии".

В то же время китайский эксперт подчеркнул, что на данный момент нельзя окончательно судить, что диалог Северной и Южной Кореи и США с КНДР мгновенно решат существующие долгое время вопросы геополитической безопасности на Корейском полуострове.

"Можно только сказать, что мы рассматриваем это как надежду и проблеск. Если руководители таких стран как США и КНДР смогут сесть за стол переговоров – это, несомненно, хорошая весть для дальнейшего развития ситуации" — сказал Ба Дяньцзюнь.

Эксперт Ляонинской Академии общественных наук Лю Чао также не стал спешить с позитивными прогнозами по поводу переговоров США и КНДР:

"Пока это просто намерения. Мы также видим взгляды представителей Госдепартамента США и многих военных чиновников: они не очень оптимистично относятся к этому".

Обсуждая связанные с Северной Кореей события, глава МИД КНР Ван И заявил на прошлой неделе, что, несмотря на свет в конце пути, дорога впереди не будет гладкой.

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"Настал решающий момент, когда можно проверить, действительно ли каждая из сторон искренне желает решения ядерного вопроса. Всем сторонам стоит обратить внимание на вопрос мира на Корейском полуострове и вопрос безопасности жителей региона", — сказал Ван И.

Предложение о заключении мирного соглашения с США северокорейские власти выдвигают уже давно, еще со времен деда Ким Чен Ына, первого президента КНДР Ким Ир Сена.

При президенте Билле Клинтоне американцы вели переговоры с Пхеньяном об установлении дипломатических отношений. Тогда рассматривалась возможность открытия посольства Соединенных Штатов в Пхеньяне в здании бывшего представительства ГДР, где потом расположилась дипломатическая миссия Швеции, представляющей интересы США в Северной Корее. Однако после смены власти в Америке и появления правительства Джорджа Буша эти планы были сорваны.