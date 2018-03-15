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    Дом Versace отказывается от использования натурального меха

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    Донателла Версаче заявила, что модный дом больше не будет использовать мех: "Мех? С этим покончено. Я не хочу убивать животных ради моды. С этим покончено".
    Директор дома Versace Донателла Версаче
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Модный дом Versace решил отказаться от использования натурального меха в изделиях, заявила в интервью 1843 главный дизайнер модного дома Донателла Версаче.

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    "Мех? С этим покончено. Я не хочу убивать животных ради моды. С этим покончено", — заявила Версаче.

    Как сообщалось ранее, новая коалиция правительства Норвегии планирует запретить фермы по выращиванию лисиц и норок для меховой промышленности с 2025 года.

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