Бывает и такое. Как 10-летний "дрэг-квин" покоряет модные подиумы

В Нью-Йорке живет весьма необычный 10-летний ребенок по имени Десмонд Наполес, называющий себя "дрэг-ребенок" Десмонд Наполес.

Как сообщает bigpicture.ru, любовь мальчика к женской одежде проявилась еще в раннем детстве. Когда Десмонд был еще совсем маленьким, он делал из простыней платья, из полотенец парики и надевал мамины туфли.

"Я надевал одно полотенце на голову, другое оборачивал вокруг тела и вышагивал как по подиуму", — рассказал мальчик.

В возрасте шести лет Десмонд просил родителей купить ему платья как у принцесс. Тогда родителей обратились за помощью к психологу и услышали от него совет не вмешиваться в развитие сына и дать ему возможность самому разобраться в своих вкусах в одежде.

Но вкусы мальчик не переменились и в 2014 году он снялся в клипе американского дрэг-квин Джинкса Монсуна. В июне 2015 года мальчик принял участие в гей-параде в Нью-Йорке. Друзья родителей Десмонда сделали фан-страницу мальчика в фейсбуке, у него начали появляться поклонники.

Сам Десмонд называет себя "Десмонд Удивительный" и описывает свою внешность как андрогинную, а свой стиль — как "авангардный дрэг".

В свои 10 лет он уже успел открыть дрэг-клуб Haus of Amazing, "первый и единственный дрэг-клуб для детей". Главное правило клуба — никаких взрослых.

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