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    Фотоленты

    Бывает и такое. Как 10-летний "дрэг-квин" покоряет модные подиумы

    (обновлено: )24803
    Десмонд Наполес — 10-летний дрэг-квин
    Десмонд Наполес — 10-летний дрэг-квин
    Десмонд Наполес — 10-летний дрэг-квин
    Десмонд Наполес — 10-летний дрэг-квин
    Десмонд Наполес — 10-летний дрэг-квин
    Десмонд Наполес — 10-летний дрэг-квин
    Десмонд Наполес — 10-летний дрэг-квин
    Десмонд Наполес — 10-летний дрэг-квин
    Десмонд Наполес — 10-летний дрэг-квин
    Десмонд Наполес — 10-летний дрэг-квин
    Десмонд Наполес — 10-летний дрэг-квин
    Десмонд Наполес — 10-летний дрэг-квин
    Десмонд Наполес — 10-летний дрэг-квин
    instagram.com/desmondisamazing/
    Десмонд Наполес — 10-летний дрэг-квин
    Десмонд Наполес — 10-летний дрэг-квин
    instagram.com/desmondisamazing/
    Десмонд Наполес — 10-летний дрэг-квин
    Десмонд Наполес — 10-летний дрэг-квин
    instagram.com/desmondisamazing/
    Десмонд Наполес — 10-летний дрэг-квин
    Десмонд Наполес — 10-летний дрэг-квин
    instagram.com/desmondisamazing/
    Десмонд Наполес — 10-летний дрэг-квин
    Десмонд Наполес — 10-летний дрэг-квин
    instagram.com/desmondisamazing/
    Десмонд Наполес — 10-летний дрэг-квин
    Десмонд Наполес — 10-летний дрэг-квин
    instagram.com/desmondisamazing/
    Десмонд Наполес — 10-летний дрэг-квин
    Десмонд Наполес — 10-летний дрэг-квин
    instagram.com/desmondisamazing/
    Десмонд Наполес — 10-летний дрэг-квин
    Десмонд Наполес — 10-летний дрэг-квин
    instagram.com/desmondisamazing/
    Десмонд Наполес — 10-летний дрэг-квин
    Десмонд Наполес — 10-летний дрэг-квин
    instagram.com/desmondisamazing/
    Десмонд Наполес — 10-летний дрэг-квин
    Десмонд Наполес — 10-летний дрэг-квин
    instagram.com/desmondisamazing/
    Десмонд Наполес — 10-летний дрэг-квин
    Десмонд Наполес — 10-летний дрэг-квин
    instagram.com/desmondisamazing/

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    Десмонд Наполес — 10-летний дрэг-квин

    В Нью-Йорке живет весьма необычный 10-летний ребенок по имени Десмонд Наполес, называющий себя "дрэг-ребенок" Десмонд Наполес.

    Как сообщает bigpicture.ru, любовь мальчика к женской одежде проявилась еще в раннем детстве. Когда Десмонд был еще совсем маленьким, он делал из простыней платья, из полотенец парики и надевал мамины туфли.

    "Я надевал одно полотенце на голову, другое оборачивал вокруг тела и вышагивал как по подиуму", — рассказал мальчик.

    В возрасте шести лет Десмонд просил родителей купить ему платья как у принцесс. Тогда родителей обратились за помощью к психологу и услышали от него совет не вмешиваться в развитие сына и дать ему возможность самому разобраться в своих вкусах в одежде.

    Но вкусы мальчик не переменились и в 2014 году он снялся в клипе американского дрэг-квин Джинкса Монсуна. В июне 2015 года мальчик принял участие в гей-параде в Нью-Йорке. Друзья родителей Десмонда сделали фан-страницу мальчика в фейсбуке, у него начали появляться поклонники.

    Сам Десмонд называет себя "Десмонд Удивительный" и описывает свою внешность как андрогинную, а свой стиль — как "авангардный дрэг".

    В свои 10 лет он уже успел открыть дрэг-клуб Haus of Amazing, "первый и единственный дрэг-клуб для детей". Главное правило клуба — никаких взрослых.

    Смотрите также: Ожидание и реальность: как бикини Victoria's Secret сидят на обычных девушках

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