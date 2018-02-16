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    Туда и обратно. Трансгендер решил вновь стать из женщины мужчиной

    (обновлено: )21702
    Экс-супруга Эйриан объяснила желание своего бывшего мужа опять быть мужчиной гендерфлюидностью: то есть Джеймс ощущает себя в определенные моменты женщиной, а в другие - мужчиной.
    Британский трансгендер Джеймс Коэн
    thesun.co.uk

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Британский трансгендер Джеймс Коэн после смены пола передумал быть женщиной уже спустя семь месяцев после начала гормональной терапии, пишет The Sun.

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    Он решил вернуть изначальный пол и отпустил бороду.

    По данным СМИ, мужчина после восьми лет брака заявил своей супруге Эйриан, что хочет сменить пол и всю жизнь ощущал себя женщиной. Супруги в итоге расстались, но остались друзьями.

    Однако спустя семь месяцев после начала гормональной терапии ее супруг решил вернуть себе изначальный пол.

    Как отметила бывшая супруга мужчины, дети отреагировали спокойно на желание отца перевоплотиться: "Наши дочки приняли, что их папа станет женщиной, мы объяснили им это понятным для них языком. Они не против того, что он носит бороду или ходит в платье, ведь дети не рождаются с предрассудками, их учит этому общество".

    thesun.co.uk
    Британский трансгендер Джеймс Коэн

    Эйриан объяснила его желание опять быть мужчиной гендерфлюидностью: то есть Джеймс ощущает себя в определенные моменты женщиной, а в другие — мужчиной.

    thesun.co.uk
    Британский трансгендер Джеймс Коэн

    В настоящее время трансгендер съехался со своей бывшей супругой и живет вместе с ней и ее новым партнером.

    Как сообщалось ранее, трансгендерная актриса и продюсер Лаверна Кокс попала на обложку южноафриканской версии журнала Cosmopolitan.

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