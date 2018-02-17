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    Ожидание и реальность: как бикини Victoria's Secret сидят на обычных девушках

    (обновлено: )118820
    Как купальники Victoria's Secret сидят на обычных девушках
    Как купальники Victoria's Secret сидят на обычных девушках
    Как купальники Victoria's Secret сидят на обычных девушках
    Как купальники Victoria's Secret сидят на обычных девушках
    Как купальники Victoria's Secret сидят на обычных девушках
    Как купальники Victoria's Secret сидят на обычных девушках
    Как купальники Victoria's Secret сидят на обычных девушках
    Как купальники Victoria's Secret сидят на обычных девушках
    Как купальники Victoria's Secret сидят на обычных девушках
    Как купальники Victoria's Secret сидят на обычных девушках
    Фото bigpicture.ru
    Как купальники Victoria's Secret сидят на обычных девушках
    Как купальники Victoria's Secret сидят на обычных девушках
    Фото bigpicture.ru
    Как купальники Victoria's Secret сидят на обычных девушках
    Как купальники Victoria's Secret сидят на обычных девушках
    Фото bigpicture.ru
    Как купальники Victoria's Secret сидят на обычных девушках
    Как купальники Victoria's Secret сидят на обычных девушках
    Фото bigpicture.ru
    Как купальники Victoria's Secret сидят на обычных девушках
    Как купальники Victoria's Secret сидят на обычных девушках
    Фото bigpicture.ru
    Как купальники Victoria's Secret сидят на обычных девушках
    Как купальники Victoria's Secret сидят на обычных девушках
    Фото bigpicture.ru
    Как купальники Victoria's Secret сидят на обычных девушках
    Как купальники Victoria's Secret сидят на обычных девушках
    Фото bigpicture.ru
    Как купальники Victoria's Secret сидят на обычных девушках
    Как купальники Victoria's Secret сидят на обычных девушках
    Фото bigpicture.ru

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    Как купальники Victoria's Secret сидят на обычных девушках

    Группа обычных девушек со стандартной внешностью провела фотосессию на пляже в Малибу (Калифорния, США). Они попытались воссоздать рекламные съемки купальников компании Victoria’s Secret.

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    Каждая из девушек примерила бикини — такое же, как у знаменитых топ-моделей, которые регулярно участвуют в показах и съемках Victoria’s Secret.

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    "Я думаю, каждая должна в какой-то момент сфотографироваться в купальнике на пляже. Это забавный опыт, который помогает избавиться от неуверенности в себе", — так оценила итоги съемки одна из девушек.

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