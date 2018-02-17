Ожидание и реальность: как бикини Victoria's Secret сидят на обычных девушках

Группа обычных девушек со стандартной внешностью провела фотосессию на пляже в Малибу (Калифорния, США). Они попытались воссоздать рекламные съемки купальников компании Victoria’s Secret.

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Каждая из девушек примерила бикини — такое же, как у знаменитых топ-моделей, которые регулярно участвуют в показах и съемках Victoria’s Secret.

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"Я думаю, каждая должна в какой-то момент сфотографироваться в купальнике на пляже. Это забавный опыт, который помогает избавиться от неуверенности в себе", — так оценила итоги съемки одна из девушек.

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