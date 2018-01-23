Трансгендер попала на обложку известного женского журнала

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Трансгендерная актриса и продюсер Лаверна Кокс попала на обложку южноафриканской версии журнала Cosmopolitan.
Номер журнала выйдет в феврале этого года и будет посвящен равенству, любви и открытости, независимо от гендерной принадлежности.
Само фото Лаверна уже опубликовала на своей странице в Instagram.
Помимо фотосессии, Кокс также снялась в видео, в котором рассказала про гендерное равенство.
Лаверна Кокс
"Женщины-трансгендеры заслуживают того, чтобы быть любимыми и открытыми всему миру", — подчеркнула она.
Напомним, ранее обложку нового номера немецкого Playboy впервые в истории украсил трансгендер по имени Джулиана Фарфалла.