Трансгендер попала на обложку известного женского журнала

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Трансгендерная актриса и продюсер Лаверна Кокс попала на обложку южноафриканской версии журнала Cosmopolitan.

Номер журнала выйдет в феврале этого года и будет посвящен равенству, любви и открытости, независимо от гендерной принадлежности.

Само фото Лаверна уже опубликовала на своей странице в Instagram.

Помимо фотосессии, Кокс также снялась в видео, в котором рассказала про гендерное равенство.

instagram.com/lavernecox/ Лаверна Кокс

"Женщины-трансгендеры заслуживают того, чтобы быть любимыми и открытыми всему миру", — подчеркнула она.

Напомним, ранее обложку нового номера немецкого Playboy впервые в истории украсил трансгендер по имени Джулиана Фарфалла.