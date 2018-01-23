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    Культура

    Трансгендер попала на обложку известного женского журнала

    (обновлено: )12003
    Номер журнала выйдет в феврале этого года и будет посвящен равенству, любви и открытости, независимо от гендерной принадлежности.
    Лаверна Кокс
    instagram.com/lavernecox/

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Трансгендерная актриса и продюсер Лаверна Кокс попала на обложку южноафриканской версии журнала Cosmopolitan.

    Номер журнала выйдет в феврале этого года и будет посвящен равенству, любви и открытости, независимо от гендерной принадлежности.

    Само фото Лаверна уже опубликовала на своей странице в Instagram.

    Помимо фотосессии, Кокс также снялась в видео, в котором рассказала про гендерное равенство.

    instagram.com/lavernecox/
    Лаверна Кокс

    "Женщины-трансгендеры заслуживают того, чтобы быть любимыми и открытыми всему миру", — подчеркнула она.

    Напомним, ранее обложку нового номера немецкого Playboy впервые в истории украсил трансгендер по имени Джулиана Фарфалла.

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